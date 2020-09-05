Як перевірити якість меду: 5 простих способів

У мед можуть додавати крохмаль, бурякову або крохмальну патоку, інвертований цукор, сахарозу – наскільки вистачить фантазії. Зібрали поради, як в побутових умовах відрізнити справжній мед від підробки.

Перевірка на тягучість. Натуральний мед не водянистий. Він має бути тягучим. Прогрійте мед приблизно до 20 градусів, помішуючи ложкою. Потім вийміть ложку і почніть її повертати: якщо він нормальної консистенції, то повинен навертатися на ложку, а не стікати. Потім подивіться, як мед буде стікати назад: він має повільно лягати гіркою, утворюючи на поверхні бульбашки.

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Перевірка газетою. Капніть трохи меду на папірець (шматочок газети або туалетного паперу), папір має залишитися сухим. Якщо мед розтікся і утворив мокрий слід, значить, в ньому є вода.

Перевірка на хлібі. Ще один тест на наявність води, якої бути не має, можна провести за допомогою шматочка хліба. Його просто треба опустити в мед на 10 хвилин, після чого витягти. У натуральному якісному меді хліб має затвердіти, в підробленому ж він розм'якне.

Перевірка йодом. Для того, щоб виявити в меді домішки, розбавте трохи меду водою і додайте туди краплю йоду. Якщо рідина придбала синій колір, то в ній є крохмаль або борошно.

Перевірка дротом. Візьміть проволоку з нержавійки, розжарте на вогні (можна використовувати звичайну запальничку) і занурте її в мед. Якщо до проволоки прилипне клейка маса, то це підробка. Якщо мед натуральний, дріт залишиться чистим.

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