Що носити замість джинсів цієї весни

Джинси, безперечно, зручна річ. Їх можна стилізувати під що завгодно. А от, як можна урізноманітнити гардероб, замінивши звичні джинси на щось інше?

Вельветові штани

Практичність вельветових штанів незаперечна. Вироби міцні, не мнуться, комфортні і добре утримують тепло. Тому можна сміливо замінювати джинси вельветовими брюками в холодну пору року. Крім того вони додають до образу фактури.

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Вовняні картаті штани

Штани в клітку не використовують деякі чоловіки в своєму гардеробі, і абсолютно даремно. Такі вироби виглядають стильно, оригінально, і при цьому вписуються як в повсякденний, так і в діловий стиль. Важливо підібрати правильну клітку, не використовуючи складні і надто строкаті візерунки.

Чінос

Штани чінос маютьбути в гардеробі кожного чоловіка, адже вони не менш універсальні, ніж джинси. При цьому виглядають набагато елегантніше. Плюс в тому, що можна створити образ для будь-якого випадку: повсякденного, напівформального, а іноді навіть формального.

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