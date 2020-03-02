Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Що носити замість джинсів цієї весни

  • 38
Весна 2020 - фото 1
Весна 2020 / pomode

Джинси, безперечно, зручна річ. Їх можна стилізувати під що завгодно. А от, як можна урізноманітнити гардероб, замінивши звичні джинси на щось інше?

Вельветові штани

Практичність вельветових штанів незаперечна. Вироби міцні, не мнуться, комфортні і добре утримують тепло. Тому можна сміливо замінювати джинси вельветовими брюками в холодну пору року. Крім того вони додають до образу фактури.

І ще: Українська Кардашян у надвідвертому бікіні завела мережу

Що носити замість джинсів цієї весни - фото 389655

Вовняні картаті штани

Штани в клітку не використовують деякі чоловіки в своєму гардеробі, і абсолютно даремно. Такі вироби виглядають стильно, оригінально, і при цьому вписуються як в повсякденний, так і в діловий стиль. Важливо підібрати правильну клітку, не використовуючи складні і надто строкаті візерунки.

Що носити замість джинсів цієї весни - фото 389656

Чінос

Штани чінос маютьбути в гардеробі кожного чоловіка, адже вони не менш універсальні, ніж джинси. При цьому виглядають набагато елегантніше. Плюс в тому, що можна створити образ для будь-якого випадку: повсякденного, напівформального, а іноді навіть формального.

Що носити замість джинсів цієї весни - фото 389657

Читайте також: Звабливий тренд: відома фітоняшка одягла купальник навпаки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася всесвітньо відома українська модель Аліна Байкова: фото 18+
  • 28 лютого, 18:03
  • 1628
Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
  • 27 лютого, 14:14
  • 325
10 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
  • 26 лютого, 10:00
  • 1940
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз