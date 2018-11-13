Як перевірити і оформити субсидію онлайн: проста інструкція

Кожен українець може дізнатися чинні державні виплати за певною адресою і компенсовані суми за комунальні послуги в мережі. Також в Україні працює онлайн-форма на оформлення субсидії. Дізнайтеся, як скористатися цими послугами!

Інформація про стан вашої субсидії та державні виплати за неї доступна в Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій. Розповідаємо, як отримати актуальні дані на опалювальний сезон.

Як перевірити стан субсидії

Перейти на сайт subsidii.ioc.gov.ua.

Ввести поштові дані: область, населений пункт, вулицю, номер будинку і квартири (вибрати зі списку) і пройти captcha-тест.

До реєстру потрапляють лише ті будинки, які пройшли всі необхідні процедури: подали заяву на субсидію, декларацію доходів і витрат сім'ї або договір оренди (найму), а також отримали підтвердження від соціальних служб. Це важливо для коректного пошуку – у списку не будуть відображатися адреси, які не зверталися за державною допомогою.

Результати пошуку виводяться в правій частині вікна. Це таблиця, у якій вказано стан субсидії (активна / неактивна), останні два номери заяви на її отримання, місячний і річний розмір допомоги, місце розташування особової справи, населений пункт.

В останній колонці виводиться іконка, при кліку на яку з'являється інформація про субсидії за облікові періоди. Вони розділені на опалювальні і неопалювальний. Тут і можна побачити, яку суму компенсували з бюджету для оплати ваших комунальних послуг.

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Як оформити субсидію онлайн

Завантажити бланк заяви на подачу субсидії і прочитати правила її оформлення можна на сайті teplo.gov.ua.

Список структурних підрозділів, в які можна звертатися за отриманням державної допомоги, є на сайті Міністерства соціальної політики.

Онлайн-оформлення субсидії доступне на порталі subsidii.mlsp.gov.ua і вимагає верифікації: поштою (з подачею документів в паперовому вигляді), електронним підписом або Bank ID. При виборі двох останніх способів верифікації подати заяву можна буде повністю онлайн, заповнивши ті ж форми: бланк і декларацію. Про результат перевірки та видачі / відмои в субсидії заявника повідомлять органи соціального захисту телефоном.

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Заява на субсидію

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