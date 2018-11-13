Коли і де випаде перший сніг в Україні: попередження рятувальників

Перший сніг в Україні пройде у центральних областях, погіршивши ситуацію на дорогах.

Відповідно до даних УкрГідрометцентру, вже вдень 14 листопада, у середу, засніжить у Києві та області. Саме там температура коливатиметься на рівні 0+2, а вночі до -2.

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"Вдень 14 листопада та вночі 15 листопада по Київській області та м. Києву, мокрий сніг (утворення снігового покриву висотою 3-6 см), на дорогах ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

Також синоптики попереджають, що засніжить і в Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області.

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Відзначимо, що водіям варто бути обачними на дорогах, а також дослухатись до ДСНС, які вже тиждень радять замінити літні шини на зимові, щоб авто не перетворилось на небезпечний і некерований вид транспорту.

Основна функція зимової гуми – безпечне гальмування, яке полягає у зчепленні коліс з поверхнею дорожнього покриття. Традиційно водіям української кліматичної зони радять дотримуватися правила із заміни шин при досягненні середньодобової температури +7°C.

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