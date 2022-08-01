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Як перевірити, чи встановлена на телефоні переадресація викликів: проста інструкція

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Як перевірити переадресацію дзвінків на смартфоні - фото 1
Як перевірити переадресацію дзвінків на смартфоні / Priscilla Du Preez on Unsplash

Переадресація дзвінків є поширеною послугою, яка дозволяє перенаправити вхідні виклики на автовідповідач чи інший номер, коли абонент поза зоною досяжності чи не відповідає. Тому розповідаємо, як дізнатись, чи у вас увімкнена переадресація.

Послугу щодо переадресації пропонують всі мобільні оператори в Україні, тож у Держспецзв'язку поділились простою інструкцією, як перевірити, чи у вас вона активна.

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  • Для смартфонів на Android: Контакти – Додаткові послуги – Переадресація (залежно від моделі смартфона може відрізнятись);
  • Для смартфонів на iOS: Параметри – Телефон.

Телефонний номер, на який здійснюється переадресація викликів, абонент може встановити самостійно. Звертайте увагу, чи не зазначений у налаштуваннях сторонній номер. Водночас слід мати на увазі, що за замовчанням може бути встановлений номер автовідповідача оператора, – радять фахівці.

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Priscilla Du Preez on Unsplash

Скасувати переадресацію дзвінків доволі легко: достатньо набрати ##002# та натиснути "виклик".

Корисні комбінації для смартфонів:

  • #21# — виклик: перевірка інформації про увімкнену переадресацію;
  • #43# — виклик: статус очікування дзвінка;
  • #62# — виклик: перевірка переадресації на інший номер;
  • #33# — виклик: статус блокування вихідних сервісів – дзвінків, повідомлень та даних.

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