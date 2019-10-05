Як перевезти матрац: відео підкорює Reddit

У мережі не можуть втримати здивування і усмішку від водія, який вирішив перевезти матрац на даху машини і зовсім не переймається про швидкість їзди. Сподіваємось, матрац таки потрапив до будинку.

На платформі Reddit користувач з ніком RampChurch поділився відео на одній з доріг, яке доволі швидко почало підійматись у топах мережі. За короткий час допис зібрав понад 45 тисяч переглядів та більш як 800 коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити, як на одній із машин не надто міцно закріплений матрац. Зважаючи на швидкість руху, матрац постійно перебуває у повітрі. Як жартують користувачі, відчуття, мовби спиш на хмаринці, а матрац став новим втіленням привида Каспера. Чи "долетіла" до кінцевої зупинки важлива частина ліжка – невідомо.

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