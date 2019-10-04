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Американець відсудив у коханця дружини 750 тисяч доларів

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Кевін Ховард

Суд у Північній Кароліні виніс рішення у справі Кевіна Ховарда, який довідався про те, що його дружина йому зраджує. У підсумку коханець дружини має виплатити Кевіну чималу суму грошей.

Ховард скористався законом, згідно з яким мав право подати до суду на людину за "цілеспрямовані втручання в шлюбні стосунки".

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У більшості штатів закон скасували, однак він продовжує діяти в Міссісіпі, Нью-Мексико, Південній Дакоті, Юті і Північній Кароліні, а також на Гавайських островах. Як розповідають ЗМІ, чоловік провів у шлюбі 12 років, але одного разу дружина попросила його про розлучення. Пара ходила до сімейного психолога, але це не допомогло. Чоловік вирішив найняти приватного детектива, який з'ясував, що дружина зраджувала йому з колегою по роботі.

Ховард звернувся до суду і виграв. Тепер коханець дружини повинен заплатити 750 тисяч доларів. Тим часом, сам Кевін розлучився з дружиною і зараз відновлюється після події. За його словами, справа була не в грошах.

Ховард - фото 359467
Ховард

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Джерело: witn
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