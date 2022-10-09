Як перетворити орендовану квартиру на затишну домівку

Всі ми хочемо жити у гніздечку, куди повертаємося після важкого трудового дня. Зробити затишним можна приміщення, яким ви безпосередньо володієте, або взяте в оренду.

Насамперед треба навести порядок в домі і позбутися усього непотрібного. Абсолютно все, чим ви не користуєтеся, а також ті речі, які вас дратують і не подобаються, віддаємо на перероблювання, роздаємо, продаємо і викидаємо, пише domechti.

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Якщо це наймана квартира, то спробуйте обговорити ваше бажання перетворити квартиру з господарями житла: можливо, вам пощастить і вони дозволять позбутися непотрібного мотлоху або заберуть його.

Живі рослини. Особливу увагу радимо звернути на горщик, в якому ваша квітка буде жити. Сучасні тенденції пропонують купувати лаконічні горщики простих форм: циліндричні, конусоподібні, квадратні.

Освітлення. Єдина люстра в центрі кімнати не додасть затишку, а от зональне освітлення може перетворити кімнату буквально на очах. Купіть торшери, лампи, свічки з красивими посвітачами або навіть гірлянди: вони красиво виглядають не тільки під Новий рік.

Гарний посуд. Подбайте про те, щоб ваш посуд був красивим. І для цього зовсім не обов'язково купувати повний набір посуду на 24 персон з позолоченою облямівкою і плакати потім над розбитою чашкою. Можливо, варіант з різним посудом навіть цікавіший.

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