Від цих речей на кухні варто відмовитися назавжди

Кожна господиня мріє про затишну, світлу і чисту кухню. Створити таку дуже легко! Треба лише позбутися цих абсолютно непотрібних вам речей.

Старі спеції і приправи, баночки від них. Як і у інших продуктів, у приправ є термін придатності. Коли він підходить до кінця, спеціям час покинути вашу кухонну шафку, пише design-homes.

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Кавоварка. Протягом десятиліть резервуар для кавоварки був джерелом грибків, включаючи потенційно шкідливі, такі як цвіль Aspergillus, яка може привести до інфекцій легенів. Вам не треба позбавлятися кавоварки, але її треба регулярно мити.

Зламані склянки для пиття і контейнери для їжі. У кожної господині рано чи пізно трапляється так, що тріскається пластик або відколюється скляний посуд. Не треба її зберігати! Для своєї безпеки залишайте собі тільки цілий посуд.

Старі губки для миття посуду. Їх, до речі, регулярно варто міняти, причому робити це потрібно раніше, ніж губка почне тхнути.

Журнали. Раніше було модно вести власну кулінарну книгу або збирати кулінарні журнали з порадами і рецептами. Сьогодні всю інформацію можна знайти в інтернеті, і зберігати купу макулатури необхідності немає.

Колекційний посуд. Величезна кількість кухлів, привезених з пам'ятних подорожей, сувеніри з іменами або датами: все це приємно до тих пір, поки не утворюється просто величезна ніша, що зовні нагадує склад непотрібних речей. Викидати такий посуд не обов'язково, але вивезти частину на дачу все-таки варто.

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