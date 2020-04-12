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Карантин Коронавірус

Як перетворити медичну маску на респіратор: проста відеоінструкція

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Як перетворити медичну маску на респіратор: проста відеоінструкція - фото 1

Респіратори мають найвищий рівень захисту серед масок, оскільки вони щільно прилягають до обличчя та фільтрують найдрібніші частинки аерозолю, у якому може міститись коронавірус. Розповідаємо, як перетворити звичайні маски на респіратори.

Через високий попит респіратори №95 стали дефіцитом, тому ВООЗ не рекомендує купувати їх звичайним громадянам, адже ці засоби захисту зараз найнеобхідніші медикам.

До теми: Чому неопренові маски не захищають від коронавірусу

А от хірургічні маски знову з'явились у наявності, тому ви можете придбати їх та перетворити на респіратори. Звісно, без клапана така маска не буде настільки дієва, але натомість вона щільно прилягатиме до лиця, що забезпечить кращий захист.

Для перетворення медичної маски на респіратор вам знадобляться 3 канцелярські гумки

Як перетворити медичну маску на респіратор: проста відеоінструкція - фото 397576

Для початку вам треба зробити своєрідний ланцюжок з гумок (докладніше дивіться у відео)

Як перетворити медичну маску на респіратор: проста відеоінструкція - фото 397577

Потім надіти медичну маску

Як перетворити медичну маску на респіратор: проста відеоінструкція - фото 397578

І закріпити маску за допомогою гумок на своєму обличчі

Як перетворити медичну маску на респіратор: проста відеоінструкція - фото 397579

Якщо зробити все правильно, то у вас повинно вийти приблизно так:

На цьому фото зображений варіант з однією гумкою і зав'язкою з будь-якого матеріалу - фото 397580
На цьому фото зображений варіант з однією гумкою і зав'язкою з будь-якого матеріалу

Відео, як перетворити звичайну маску на респіратор:

Відзначимо, що носіння масок без окулярів є лише частковим захистом, який не зможе убезпечити вас від зараження від тих, хто чхає або кашляє поруч, адже частинки їхньої слини можуть потрапити на слизову ваших очей.

Читайте також: Apple почала виробляти медичні маски, і виглядають вони не так, як ми думали

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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