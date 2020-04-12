Як перетворити медичну маску на респіратор: проста відеоінструкція

Респіратори мають найвищий рівень захисту серед масок, оскільки вони щільно прилягають до обличчя та фільтрують найдрібніші частинки аерозолю, у якому може міститись коронавірус. Розповідаємо, як перетворити звичайні маски на респіратори.

Через високий попит респіратори №95 стали дефіцитом, тому ВООЗ не рекомендує купувати їх звичайним громадянам, адже ці засоби захисту зараз найнеобхідніші медикам.

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А от хірургічні маски знову з'явились у наявності, тому ви можете придбати їх та перетворити на респіратори. Звісно, без клапана така маска не буде настільки дієва, але натомість вона щільно прилягатиме до лиця, що забезпечить кращий захист.

Для перетворення медичної маски на респіратор вам знадобляться 3 канцелярські гумки

Для початку вам треба зробити своєрідний ланцюжок з гумок (докладніше дивіться у відео)

Потім надіти медичну маску І закріпити маску за допомогою гумок на своєму обличчі Якщо зробити все правильно, то у вас повинно вийти приблизно так: На цьому фото зображений варіант з однією гумкою і зав'язкою з будь-якого матеріалу Відео, як перетворити звичайну маску на респіратор:

Відзначимо, що носіння масок без окулярів є лише частковим захистом, який не зможе убезпечити вас від зараження від тих, хто чхає або кашляє поруч, адже частинки їхньої слини можуть потрапити на слизову ваших очей.

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