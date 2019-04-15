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Як перетворити фургон у затишний дім на колесах: відео

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Як авто перетворилось у дім на колесах - фото 1
Як авто перетворилось у дім на колесах / Ash Pollard

У мережі набуває популярності відео, як хлопець зробив зі свого фургона маленький дім для мандрів. Всі процеси він зняв на камеру!

На платформі Reddit користувач з ніком C_Chris77 поділився відео, на якому авто перетворюється у затишне помешкання на колесах. За короткий час запис опинився у трендах, зібравши понад 36 тисяч переглядів та більш як 800 коментарів.

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А все тому, що майже кожен крок на шляху до перетворення фургончика було зафіксовано. У міні-приміщенні помістились кухня, спальня та вбиральня, а також знайшлось місце для роботи. Все завдяки меблям-трансформерам та креативності власника. А ви все ще думаєте, чи вигідно мандрувати? Це хлопець вирішив майже всі проблеми з житлом у подорожах.

Turning a van into a home from r/Damnthatsinteresting

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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