Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів

  • 16
Архітектори працюють над створенням мегаполісів на воді - фото 1
Архітектори працюють над створенням мегаполісів на воді

Архітектурне бюро Bjarke Ingels Group (BIG) спільно з компанією Oceanix представило концепцію плавучого міста, яке убезпечить населення від стихійних лих: повеней, цунамі й ураганів. Воно не лише безпечне, а й надзвичайно футуристичне.

Містечко розраховане на 10 тисяч жителів. Воно розміщене на спеціальних шестикутних платформах, пришвартованих на дно океану. На цих острівцях є все необхідне для того, щоб поселення могло забезпечити себе електроенергією, прісною водою й опаленням.

І ще: Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото

Місто на воді називається Oceanix City. Передбачається, що з часом така штучна екосистема зможе розширюватися і мегаполіс на воді буде рости.

Автори проекту стверджують, що, за різними дослідженнями, до 2050 року 9 з 10 найбільших міст світу будуть схильні до затоплення через високий рівень моря.

Море – це наша доля, яка може стати нашим майбутнім, – говорить Бьярке Інгельс, засновник BIG.

За проектом бюро, в разі стихії водне місто можна буде відбуксирувати в безпечне місце. При цьому всі конструкції на острівцях можуть витримувати повені, цунамі й урагани не вище 5 балів.

Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів - фото 319151

Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів - фото 319152

Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів - фото 319153

Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів - фото 319154

Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів - фото 319155

Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів - фото 319156

Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів - фото 319157

Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів - фото 319158

Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів - фото 319159

Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів - фото 319160

Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів - фото 319161

Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів - фото 319162

Автори ідеї сподіваються, що незабаром зможуть побудувати прототип такого мегаполісу на Іст-Рівер у Нью-Йорку.

Читайте також: У Нью-Йорку відкрили унікальну будівлю: ідеально для Instagram

Джерело: designboom
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • 03 квітня, 19:22
  • 1620
Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
  • 02 квітня, 12:16
  • 1267
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 1187
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл