На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів
-
- 16
Архітектурне бюро Bjarke Ingels Group (BIG) спільно з компанією Oceanix представило концепцію плавучого міста, яке убезпечить населення від стихійних лих: повеней, цунамі й ураганів. Воно не лише безпечне, а й надзвичайно футуристичне.
Містечко розраховане на 10 тисяч жителів. Воно розміщене на спеціальних шестикутних платформах, пришвартованих на дно океану. На цих острівцях є все необхідне для того, щоб поселення могло забезпечити себе електроенергією, прісною водою й опаленням.
І ще: Нью-Йорк, який не бачать туристи: захопливі фото
Місто на воді називається Oceanix City. Передбачається, що з часом така штучна екосистема зможе розширюватися і мегаполіс на воді буде рости.
Автори проекту стверджують, що, за різними дослідженнями, до 2050 року 9 з 10 найбільших міст світу будуть схильні до затоплення через високий рівень моря.
Море – це наша доля, яка може стати нашим майбутнім, – говорить Бьярке Інгельс, засновник BIG.
За проектом бюро, в разі стихії водне місто можна буде відбуксирувати в безпечне місце. При цьому всі конструкції на острівцях можуть витримувати повені, цунамі й урагани не вище 5 балів.
Автори ідеї сподіваються, що незабаром зможуть побудувати прототип такого мегаполісу на Іст-Рівер у Нью-Йорку.
Читайте також: У Нью-Йорку відкрили унікальну будівлю: ідеально для Instagram
-
20:23iPhone SE 2 не буде: Apple готує абсолютно нову компактну модель
-
19:59Ірина Шейк показала пікантне фото у сексуальному наряді
-
19:50Холостяк 5 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон
-
19:43Скільки отримала дружина Джеффа Безоса після розлучення: сума вражає
-
19:27Голлівудська красуня вразила голим фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:12Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів
-
19:08Тимошенко відповіла на пропозицію вести дебати Порошенка і Зеленського
-
18:57Режисер відомого хоррора зніме стрічку про Тимошенко, – ЗМІ
-
18:44Фахівці зруйнували п'ять поширених міфів про йогу
-
18:25Гороскоп на 6 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:13Його захочуть усі: анонсовано появу Redmi Pro 2
-
17:55На відео показали процес створення монстрів для фільму про Хеллбоя
-
17:41Помісили грязюку: Tesla Model X випробували бездоріжжям
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:34Зеленський оприлюднив результат аналізів, але щось пішло не так
-
17:30Дебати президентів України: відео, як дискутували всі "попередники"
-
17:23Ізраїльський апарат зняв темну сторону Місяця: фотофакт
-
17:14Beyonce та adidas випустять спільну колекцію
-
16:56У Фінляндії організували чемпіонат світу з в'язання під хеві-метал
-
16:42Не допомагають: науковці поставили хрест на солодощах
-
16:28Джаред Лето постав в образі вампіра з Marvel: відео
-
16:13Котячий носик: тепер ми знаємо, на що подібний логотип Tesla
-
15:51Кір у дітей та дорослих: симптоми, лікування і профілактика 2019
-
15:33Інсайдери розкрили технічні характеристики потужного Samsung Galaxy A90 до анонсу
-
18:25Гороскоп на 6 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:30Дебати президентів України: відео, як дискутували всі "попередники"
-
14:00Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися
-
12:20Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: третій переможець отримав 28 тисяч гривень
-
11:17Порошенко і Зеленський здали аналізи: оголошено перші результати
-
09:05Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини
-
07:15Прогноз погоди на 5 квітня в Україні
- 04 квітня
-
21:205 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:00Порошенко vs Зеленський: найприкольніші меми про дебати кандидатів
-
18:46Зеленський запропонував Тимошенко стати ведучою дебатів: відео
-
18:00Хаос чи процвітання? 5 книг, у яких розповідають про майбутнє
-
16:25Як правильно та стильно одягатися високим чоловікам: прості поради
-
14:00Хей-на-на-на: про що йдеться у хіті 90-х, який знає кожен з нас
-
12:30Такі молоді: як виглядали українські політики на початку своєї кар'єри
-
09:26Тіна Кароль і Бумбокс – Безодня: слухайте новий хіт українських зірок
-
08:19Я чекаю: Порошенко прийняв виклик Зеленського на дебати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 квітня
- 03 квітня
-
22:54Ця проста вправа зробить вас справжнім секс-гігантом
-
20:50Секс СМС: 6 прикладів інтимних листувань українських депутатів (18+)
-
19:22Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
-
18:30Гороскоп на 4 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:37Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі
-
12:25Тест: Вгадай фільм з Едді Мерфі по фото
-
07:21Прогноз погоди 3 квітня в Україні
- 02 квітня
-
20:50Двійник Тіріона: офіціант з Пакистану став місцевою зіркою після виходу Гри престолів