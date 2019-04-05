Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів

Архітектурне бюро Bjarke Ingels Group (BIG) спільно з компанією Oceanix представило концепцію плавучого міста, яке убезпечить населення від стихійних лих: повеней, цунамі й ураганів. Воно не лише безпечне, а й надзвичайно футуристичне.

Містечко розраховане на 10 тисяч жителів. Воно розміщене на спеціальних шестикутних платформах, пришвартованих на дно океану. На цих острівцях є все необхідне для того, щоб поселення могло забезпечити себе електроенергією, прісною водою й опаленням.

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Місто на воді називається Oceanix City. Передбачається, що з часом така штучна екосистема зможе розширюватися і мегаполіс на воді буде рости.

Автори проекту стверджують, що, за різними дослідженнями, до 2050 року 9 з 10 найбільших міст світу будуть схильні до затоплення через високий рівень моря.

Море – це наша доля, яка може стати нашим майбутнім, – говорить Бьярке Інгельс, засновник BIG.

За проектом бюро, в разі стихії водне місто можна буде відбуксирувати в безпечне місце. При цьому всі конструкції на острівцях можуть витримувати повені, цунамі й урагани не вище 5 балів.

Автори ідеї сподіваються, що незабаром зможуть побудувати прототип такого мегаполісу на Іст-Рівер у Нью-Йорку.

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