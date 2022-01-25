Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке

Якщо ви й дня не можете прожити без шоколадки, на це може бути чимало причин. Розповідаємо, чому вам так хочеться солоденького!

Залежність від солодкого часто порівнюють з пристрастю до наркотиків, оскільки механізм впливу такий самий: що більше їж, то більше хочеться. За даними лікарів, залежність від солодкого розвивається у вісім разів швидше, ніж від кокаїну, пише lifehacker.

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Під час сильного стресу тяга до солодкого пояснюється доволі просто. Коли ми споживаємо цукор, в організмі починає вироблятися серотонін – гормон, який регулює тривожність, радість та відповідає за настрій. Саме при викиді серотоніну знімається стрес, йде занепокоєння.

Нестача хрому. Хром підтримує нормальний рівень глюкози в крові та знижує залежність від цукру. А от надлишок цукру вимиває цей корисний мінерал з організму. Тобто при його нестачі та зловживанні солодким хрому стає ще менше, а до солодкого тягне ще більше.

Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке

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