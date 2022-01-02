Як перестати витрачати гроші на всілякі дурниці: 5 дієвих методів

Прогулянка по магазинах може підняти настрій. Але порожній гаманець або нульовий баланс на рахунку здатні миттєво знизити рівень ендорфінів. Як дотримуватися балансу і не витрачати гроші на все підряд? Спробуймо розібратися.

Виявляється, є кілька дієвих порад, які допоможуть перестати витрачати гроші на всілякі дурниці. Ними поділилося видання Good House Keeping.

Це цікаво: Чотири золотих правила відновлення після свят

1. Уникайте витрат на свята

Особливо дні масового божевілля за календарем: День святого Валентина та 8 березня. У ці дні більшість людей говорять своєму розуму: "Мовчати! Я маю на це право" і спускають гаманець із ланцюга. Питанням, куди подіти цей величезний торт і чи вам потрібно чотири пляшки шампанського на двох, заморочуватися не прийнято. А дарма...

2. Не ведіться на розпродажі

Маркетологи знають, що чим більша знижка, тим охочіше розкриваються гаманці. На це розрахунок. 69% покупців втрачають критичність, побачивши знижки. Запитайте себе: "Чи стали б ви купувати це за повну ціну? Ця річ мені дійсно потрібна?". Якщо відповіді ствердно негативні – відмовтеся від покупки.

3. Покупки під час відпустки

25% покупців роблять спонтанні покупки під час поїздок. Ви розслаблені та далеко від дому, тож гроші здаються чимось неважливим і незначним. І це величезна хиба! Прикиньте, як ви розпорядитеся цією сумою після повернення додому, якщо заощадите її. Подумайте, а як узагалі впишеться у ваш інтер'єр ця ритуальна африканська маска?

4. День зарплати

18% покупців схильні витрачати гроші у день їх отримання. Причому не йдеться лише про значні покупки. Рівно з таким самим успіхом можна спустити півзарплати у магазині економ-класу. Розподіляйте гроші одразу в день отримання до наступної зарплати. Це дозволить вам не витратити ту суму, яка буде необхідна, наприклад, для оплати комунальних послуг.

5. Тільки готівка

45% покупців роблять більше витрат, якщо платять карткою, а не віддають готівку. Візьміть за правило виходити за покупками, маючи на руках тільки готівку. Ба більше, це має бути обмежена сума, з якою ви готові попрощатися.

Бонус: Список покупок

Складіть чіткий план, що саме ви купуватимете, і дотримуйтесь його. Якщо дуже хочеться спонтанності, залиште один пункт типу "витратити 200 гривень на якусь дурню".

Візьміть на озброєння ці поради, щоб витрачати якомога менше на всілякі дурниці. Це дозволить вам не лише заощаджувати власні кошти, а й наближуватися до здійснення мрій, для яких потрібні гроші.

Читайте також: Як тримати себе у формі під час новорічних свят: кілька простих правил