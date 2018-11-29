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Як перестати відволікатися на смартфон

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Смартфон забирає левову частку вільного часу - фото 1
Смартфон забирає левову частку вільного часу

Гаджети вкрай негативно впливають на наше життя. І якщо ви не навчитесь контролювати використання смартфоном, то стреси та втома можуть супроводжувати вас щодня.

До вашої уваги добірка порад, які допоможуть відволіктися від смартфона.

І ще: Науковці назвали чинник, який вкрай негативно впливає на продуктивність

З'ясовуємо, для чого вам смартфон

Контроль починається з усвідомлення того, навіщо ви користуєтесь смартфоном. До слова, Facebook та Instagram мають можливість обмежувати кількість проведеного часу в мережі.

Для чого ви берете смартфон до рук - фото 292104
Для чого ви берете смартфон до рук

Установлюємо обмеження

Налаштуйте на смартфоні режим "Не турбувати", щоб деякі сповіщення, сервіси та повідомлення не відволікали вас. Так можна обмежити використання додатками, які витрачають ваш час.

Перестаньте перевіряти гаджет щохвилини

Наполегливо рекомендуємо відмовитися від звички щохвилини перевіряти гаджет. Для того, щоб нічого важливого не пропустити, придбайте смарт-браслет або смарт-годинник, на який будуть надходити важливі сповіщення. Так ви будете завжди на зв'язку та не перейматиметесь через те, що щось пройшло повз вас.

Відкладіть смартфон на безпечну відстань - фото 292105
Відкладіть смартфон на безпечну відстань

Дістаєте смартфон – поясніть друзям, навіщо

Це дозволить вам визначити справжню причину, яка спонукала вас витягнути телефон, до прикладу, під час кавування з друзями. Не забувайте, що не всім подобається те, що ви "зависаєте" в гаджетах.

Шукайте альтернативу

Якщо ви відчуваєте, що занадто багато часу проводите в обіймах зі смартфоном – візьміться за книжку. Якщо ж гаджет – ваш компаньйон, спробуйте використовувати його з розумом: вивчайте нову мову, дивіться навчальні відео тощо.

Краще візьміться за книжку - фото 292108
Краще візьміться за книжку

Не забувайте, що гаджет потрібний для того, щоб полегшити ваше життя. Користуйтесь з розумом!

Читайте також: Списки, які потрібно вести кожному

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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