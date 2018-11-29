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Як перестати відволікатися на смартфон
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Гаджети вкрай негативно впливають на наше життя. І якщо ви не навчитесь контролювати використання смартфоном, то стреси та втома можуть супроводжувати вас щодня.
До вашої уваги добірка порад, які допоможуть відволіктися від смартфона.
І ще: Науковці назвали чинник, який вкрай негативно впливає на продуктивність
З'ясовуємо, для чого вам смартфон
Контроль починається з усвідомлення того, навіщо ви користуєтесь смартфоном. До слова, Facebook та Instagram мають можливість обмежувати кількість проведеного часу в мережі.
Установлюємо обмеження
Налаштуйте на смартфоні режим "Не турбувати", щоб деякі сповіщення, сервіси та повідомлення не відволікали вас. Так можна обмежити використання додатками, які витрачають ваш час.
Перестаньте перевіряти гаджет щохвилини
Наполегливо рекомендуємо відмовитися від звички щохвилини перевіряти гаджет. Для того, щоб нічого важливого не пропустити, придбайте смарт-браслет або смарт-годинник, на який будуть надходити важливі сповіщення. Так ви будете завжди на зв'язку та не перейматиметесь через те, що щось пройшло повз вас.
Дістаєте смартфон – поясніть друзям, навіщо
Це дозволить вам визначити справжню причину, яка спонукала вас витягнути телефон, до прикладу, під час кавування з друзями. Не забувайте, що не всім подобається те, що ви "зависаєте" в гаджетах.
Шукайте альтернативу
Якщо ви відчуваєте, що занадто багато часу проводите в обіймах зі смартфоном – візьміться за книжку. Якщо ж гаджет – ваш компаньйон, спробуйте використовувати його з розумом: вивчайте нову мову, дивіться навчальні відео тощо.
Не забувайте, що гаджет потрібний для того, щоб полегшити ваше життя. Користуйтесь з розумом!
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