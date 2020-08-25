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Як виглядає потенційно найнезвичніший смартфон 2020 року

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LG Wing - фото 1
LG Wing / rozetked

Інтернет-джерела опублікували нову інформацію про оригінальний смартфон LG Wing, анонс якого може відбутися в цьому році. Апарат "засвітився" в популярному бенчмарку Geekbench.

Ще в травні в мережі з'явилася інформація про смартфон LG Wing, який нібито отримає два екрани, один з яких буде повертатися, відкриваючи доступ до іншого. Щоб було зрозуміліше, краще просто поглянути на концепт нижче.

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Концепт LG Wing - фото 421872
Концепт LG Wing

Конструкція сама по собі не нова. Можна згадати такі моделі, як Samsung Z130, Sharp 923SH і так далі. Але у світі сучасних смартфонів нічого схожого ніхто наразі не робив. І от тепер LG Wing потрапив до бази Geekbench. Якщо точніше, потрапив до неї апарат з каталожним номером LM-F100N, але джерела стверджують, що це саме Wing.

Смартфон заснований на SoC Snapdragon 765G, має 8 Гб оперативної пам'яті, а ранні дані говорили про основний екран діагоналлю 6,8 дюйма і додатковий 4-дюймовий. З огляду на цінову політику LG і згадуючи той самий Velvet, можна сміливо припускати, що Wing буде дуже дорогим смартфоном.

Geekbench - фото 421873
Geekbench

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