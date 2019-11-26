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Як перестати мерзнути: три перевірені поради

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Комфортна зима - фото 1
Комфортна зима / fotokto

За статистикою жінки мерзнуть частіше, ніж чоловіки через особливості системи терморегуляції організму. Розповідаємо, як пережити холодний сезон комфортно!

Урізноманітнити раціон

Їжте цілозернові каші, вони прискорюють травлення і мозковий кровообіг, особливо вівсяна і гречана. Включіть в раціон нерафіновані олії, жирні сорти риби, банани та картоплю. Завдяки вмісту вітаміну Е, Омега-3 і калію ці продукти розганяють кров у периферичних судинах, і організм генерує більше тепла.

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Активно рухатися

Багато хто вважає, що для збереження тепла треба зменшити енерговіддачу і уповільнити темп. Це не правильно! Тепло зберігається тоді, коли людина активно його виробляє. До того ж м'язи акумулюють енергію і тепло набагато краще за жир. Хорошим варіантом стануть заняття в спортзалі або удома: так ви не тільки зігрієтеся, а й зміцните м'язи.

Як перестати мерзнути: три перевірені поради - фото 370359

Більше пити

Взимку пити хочеться менше, аніж в літню спеку, а нестача рідини в організмі закономірно знижує об'єм крові, в результаті чого людина мерзне. Необов'язково пити тільки чисту воду: це якраз той випадок, коли склянку води можна замінити тарілкою гарячого бульйону або чаєм з лимоном.

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Джерело: primpogoda
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