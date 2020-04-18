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Як переконати рідних залишатися вдома на Великдень: поради від МОЗ
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Надзвичайно важливо у розпал Великодніх свят залишатися вдома. Втім, переконати рідніх і близьких дотримуватися карантину не так уже й просто. У Міністерстві здоров'я розповіли, як правильно говорити з рідними, аби вони залишалися вдома на Великдень.
19 квітня українці святкуватимуть Великдень. Традиційно у цей день люди ходять до церкви та відпочивають. Утім, карантин вніс певні корективи у звичний ритм життя. Зокрема, у більшості церков закликали людей долучатися до літургії онлайн, а з дому без потреби узагалі попросили не виходити.
До теми: Як освятити паски вдома: великодня інструкція від ПЦУ та УГКЦ
Як переконати рідних залишатися вдома, читайте далі поради від МОЗ.
Говоріть з рідними. Звичайно ж, ви можете наткнутися на гору заперечень і можливі непорозуміння в сім'ї. Втім, особливо важливо пояснити рідним, чому необхідно залишатися вдома. Поясніть їм, чому ви тривожитесь, що вас непокоїть. Можете навіть поділитися внутрішніми страхами.
Не полінуйтесь нагадати про те, що ви переживаєте за здоров'я тих, кого любите та цінуєте. Не зайвим буде нагадування про інкубаційний період, протягом якого людина може навіть не підозрювати про наявність коронавірусу, заражаючи всіх довкола неї.
Спокій і впевненість. Ці дві емоції мають супроводжувати вашу розмову з рідними. Відкиньте агресію, адже вона лише ускладнить комунікацію. Опирайтесь винятково на факти. Не забувайте й про посилання на авторитетні, на думку близької людини, джерела. До прикладу, можете показати сюжет каналу, якому вона довіряє.
Турбота один про одного. Нагадайте, що від інфікування коронавірусною інфекцією не застрахований ніхто. По суті, усі люди зараз у небезпеці, тож особливо важливо турбуватися один про одного. Якщо, до прикладу, вашому братові байдуже на ситуацію, то хай задумається про те, що його безвідповідальність може стати причиною інфікування матері або бабусі.
Альтернативні способи. Розкажіть рідним, що на Великдень не обов'язково збиратися усією родиною, як ви звикли протягом не одного десятиліття. До прикладу, можна влаштувати телефонну або відеоконференції, аби кожен міг в колі рідних відсвяткувати Великдень.
Приклади зі світу. Не зайвим буде приклад святкування Великодня у католиків, які відзначали це велике свято минулого тижня. Підкресліть той факт, що перебування вдома під час Пасхи може суттєво скоротити кількість інфікованих, що своєю чергою зробить так, щоб карантин закінчився швидше.
Бережіть себе та рідних, а також не забувайте про те, що Великдень – світле свято, тож зробіть усе для того, аби у вашій родині панували радість та спокій у цей день!
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