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Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 18 квітня.
Офіційна статистика станом на 9:30 п'ятниці, 18 квітня: в Україні виявлено 5106 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 444 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 18 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1189 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|4662
|Одужали
|275
|Померли
|133
Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (840) та в місті Києві (770). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Київ
|770
|
Київська область
|280
|
Чернівецька область
|840
|
Івано-Франківська область
|462
|
Тернопільська область
|366
|
Рівненська область
|283
|
Запорізька область
|127
|
Одеська область
|106
|
Волинська область
|134
|
Львівська область
|221
|
Дніпропетровська область
|104
|
Житомирська область
|197
|
Черкаська область
|141
|
Херсонська область
|56
|
Луганська область
|9
|
Донецька область
|14
|
Вінницька область
|319
|
Закарпатська область
|166
|
Кіровоградська область
|234
|
Полтавська область
|49
|
Сумська область
|82
|
Харківська область
|62
|
Чернігівська область
|12
|
Хмельницька область
|41
|
Миколаївська область
|31
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу станом на 18 квітня:
|Захворіли
|2 240 191
|Одужали
|568 343
|Померли
|153 822
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
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