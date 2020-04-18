Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 18 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 п'ятниці, 18 квітня: в Україні виявлено 5106 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 444 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 18 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1189 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4662 Одужали 275 Померли 133

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (840) та в місті Києві (770). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 770 Київська область 280 Чернівецька область 840 Івано-Франківська область 462 Тернопільська область 366 Рівненська область 283 Запорізька область 127 Одеська область 106 Волинська область 134 Львівська область 221 Дніпропетровська область 104 Житомирська область 197 Черкаська область 141 Херсонська область 56 Луганська область 9 Донецька область 14 Вінницька область 319 Закарпатська область 166 Кіровоградська область 234 Полтавська область 49 Сумська область 82 Харківська область 62 Чернігівська область 12 Хмельницька область 41 Миколаївська область 31

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 18 квітня: Захворіли 2 240 191 Одужали 568 343 Померли 153 822 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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