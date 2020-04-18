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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня

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Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня - фото 1

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 18 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 п'ятниці, 18 квітня: в Україні виявлено 5106 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 444 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 18 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1189 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4662
Одужали 275
Померли 133

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (840) та в місті Києві (770). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 770

Київська область

 280

Чернівецька область

 840

Івано-Франківська область

 462

Тернопільська область

 366

Рівненська область

 283

Запорізька область

 127

Одеська область

 106

Волинська область

 134

Львівська область

 221

Дніпропетровська область

 104

Житомирська область

 197

Черкаська область

 141

Херсонська область

 56

Луганська область

 9

Донецька область

 14

Вінницька область

 319

Закарпатська область

 166

Кіровоградська область

 234

Полтавська область

 49

Сумська область

 82

Харківська область

 62

Чернігівська область

 12

Хмельницька область

 41

Миколаївська область

 31

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня - фото 395667

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 18 квітня:

Захворіли 2 240 191
Одужали 568 343
Померли 153 822

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня - фото 397814

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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