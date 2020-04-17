Як освятити паски вдома: великодня інструкція від ПЦУ та УГКЦ

Православна церква України та Українська греко-католицька церква закликають вірян дотримуватись карантину на Великдень та долучитись до спільної молитви під час онлайн-трансляцій богослужінь. При цьому освятити паски можна самостійно в домашніх умовах.

Карантин не скасовує Великдень, проте він вносить певні корективи у його відзначення. Вперше у храмах України пасхальні богослужіння відбудуться без присутності мирян. Проте кожен охочий зможе долучитись до спільної молитви завдяки онлайн-трансляціям богослужінь.

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У ПЦУ наголошують, що, перебуваючи вдома, потрібно уважно слухати богослужіння і звершувати молитву перед іконою, дотримуючись звичайних правил участі у церковному Літургії.

Великодні страви, наголошують у ПЦУ, також не будуть спільно освячуватись у храмах та на прихрамовій території, аби не створювати масові скупчення людей.

У малих населених пунктах, селах та селищах міського типу допускається освячення великодніх кошиків біля місць проживання – на вулиці поруч з будинком чи на подвір'ї, з дотриманням соціальної дистанції. Дозволяється також освячення страв у місцях їхнього виробництва та продажу.

Якщо ж хтось не встиг придбати вже освячену паску, то можна самостійно її окропити освяченою водою. Зробити це варто у день Воскресіння Христового після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах.

УГКЦ пропонує в умовах карантину після участі у повній Божественній Літургії накрити стіл білим обрусом, прикрасити квітами та зеленими вітками, які символізують нове життя. Посередині столу поставити свічку, біля неї – паску та інші страви. Коли вся сім'я збереться навколо столу, господар дому (голова сім'ї) має урочисто запалити свічку на столі та виголосити молитву для благословення столу на Великдень:

Христе, світло істинне, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ! Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами Пречистої Твоєї Матері та всіх святих Твоїх. Амінь.

У МВС акцентували увагу, що під час богослужінь в церкві можуть бути присутні максимум 10 людей, і це не парафіяни. "Це лише ті люди, які забезпечують службу і допомагають її проводити, а також ті, хто забезпечує трансляцію онлайн. І звісно, всі вони мають бути в масках. Сама паства зможе заходити в храм після служби, якщо це малий приход — по одній людині, якщо великий – по дві людини", – пояснили правоохоронці.

Найкраще все ж залишатись вдома, щоб подбати про себе та рідних.

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