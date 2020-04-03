Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Як перехворіти на коронавірус максимально легко: поради лікарів

  • 264
Хвороба - фото 1
Хвороба / menslife

Латвійський лікар Петеріс Апініс на своїй сторінці у Фейсбуці дав рекомендації, як перехворіти на коронавірус у максимально легкій формі.

Лікувати свої хронічні захворювання

Якщо у вас є діабет 2 типу, слід приймати призначені лікарем медикаменти. А також треба вживати призначені лікарем ліки проти підвищеного кров'яного тиску.

І ще: Карантин в України посилено: список заборон, що не можна робити

Ходити, бігати, працювати на городі

Тільки ваш непрямий або опосередкований імунітет дозволить вам легко перехворіти Covid-19. Непрямий імунітет найбільше виробиться рухами і спортивними активностями, раціональним харчуванням і перебуванням на свіжому повітрі.

Тренувати грудну клітку і займатися дихальними вправами щогодини

Також потрібно вентилювати житлові та робочі приміщення.

Як перехворіти на коронавірус максимально легко: поради лікарів - фото 395934

Не курити! Комбінація – коронавірус і куріння – це шлях до хвороби

Курити треба перестати негайно. Дослідження китайських колег свідчать про те, що різниця між смертністю чоловіків і жінок залежить від кількості викурених сигарет. Пасивне куріння також є небезпечним для життя в поєднанні з вірусом.

Часто мити руки милом або дезінфікуючим розчином

Мийте руки перед їжею, а особливо після відвідування супермаркету, громадського транспорту і туалету. Альтернативою миття рук вибирайте серветки зі стерилізаційною рідиною.

Читайте також: Розвінчаний міф про уразливість коронавірусу до спеки

Джерело: facebook
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі ігри для PlayStation 4, які повинен пограти кожен власник PS4
  • 29 березня, 18:50
  • 3914
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 1032
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2202522
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Коронавірус