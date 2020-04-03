Як перехворіти на коронавірус максимально легко: поради лікарів

Латвійський лікар Петеріс Апініс на своїй сторінці у Фейсбуці дав рекомендації, як перехворіти на коронавірус у максимально легкій формі.

Лікувати свої хронічні захворювання

Якщо у вас є діабет 2 типу, слід приймати призначені лікарем медикаменти. А також треба вживати призначені лікарем ліки проти підвищеного кров'яного тиску.

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Ходити, бігати, працювати на городі

Тільки ваш непрямий або опосередкований імунітет дозволить вам легко перехворіти Covid-19. Непрямий імунітет найбільше виробиться рухами і спортивними активностями, раціональним харчуванням і перебуванням на свіжому повітрі.

Тренувати грудну клітку і займатися дихальними вправами щогодини

Також потрібно вентилювати житлові та робочі приміщення.

Не курити! Комбінація – коронавірус і куріння – це шлях до хвороби

Курити треба перестати негайно. Дослідження китайських колег свідчать про те, що різниця між смертністю чоловіків і жінок залежить від кількості викурених сигарет. Пасивне куріння також є небезпечним для життя в поєднанні з вірусом.

Часто мити руки милом або дезінфікуючим розчином

Мийте руки перед їжею, а особливо після відвідування супермаркету, громадського транспорту і туалету. Альтернативою миття рук вибирайте серветки зі стерилізаційною рідиною.

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