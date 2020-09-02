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Чи впливає перегляд порно на задоволення стосунками
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Існує думка, що інтерес до порнографії залежить від того, наскільки люди щасливі у стосунках. Чи справді це так – читайте далі.
Команда науковців з Канади та США вирішили перевірити, чи справді ті люди, які не надто задоволені своїми партнерами, частіше дивляться порно.
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Для цього учені зібрали 217 різностатевих та одностатевих пар, щоб отримати максимально чесний відгук. 156 з них не були у шлюбі, 171 – не мали дітей, а ще 35 не ідентифікували себе з певним гендером. Тим часом середній вік піддослідних коливався від 17 до 70 років.
Дослідники упродовж 35 днів щовечора надсилали добровольцям опитування щодо сексуальних контактів та мастурбації та рівня свого бажання за останню добу.
Результати показали, що інтерес до порнографічних матеріалів зовсім не залежить від того, чи люди задоволені своїми стосунками, чи ні. цікавим фактом стало те, що після перегляду еротики у жінок збільшувались шанси на секс, а у чоловіків – навпаки.
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