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Карантин Коронавірус

Як пандемія коронавірусу вплинула на продажі смартфонів: звіт аналітиків

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Рівень продажів смартфонів упав на 38 відсотків - фото 1
Рівень продажів смартфонів упав на 38 відсотків

Незабаром після звіту аналітичної компанії Strategy Analytics про суттєві зміни у всесвітньому рейтингу найбільших виробників смартфонів вийшло нове дослідження. Воно продемонструвало, що цей сегмент ринку відчуває рекордне падіння попиту.

Усього в лютому реалізували близько 61,8 мільйона пристроїв, що на 38% нижче показників минулого року, коли за 28 днів було продано 99,2 млн гаджетів. За словами аналітиків, це найбільший спад за весь час. Головною причиною того, що відбувається стала епідемія коронавірусу.

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"У лютому 2020 року відбулося найбільше падіння в історії світового ринку смартфонів. Попит і пропозиція на мобільні пристрої впали в Китаї, в Азії і сповільнилися по всьому світу. Це період, який індустрія захоче забути", – зазначив Ніл Моустон, виконавчий директор Strategy Analytics.

Як пандемія коронавірусу вплинула на продажі смартфонів: звіт аналітиків - фото 393588

Фахівці прогнозують збереження такої динаміки і в березні, попри поступове відновлення виробництва в Китаї. Причиною тому стало зниження попиту з боку європейських і американських покупців, де ситуація з коронавірусом стає критичнішою з кожним днем.

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Джерело: Business Wire
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