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Як пандемія коронавірусу вплинула на кількість курців: дослідження
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Статистика показує, що під час тривалого карантину через коронавірус понад мільйон мешканців Великої Британії відмовилися від куріння. Натомість вони вирішили терміново зайнятися зміцненням власного здоров'я.
Аналіз експертів Університетського коледжу Лондона показав, що під час кризи, пов'язаної з коронавірусом, яка супроводжувалася тривалим карантином, понад мільйон мешканців Туманного Альбіону кинули і курити.
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Тепер у країні налічується на 1,1 мільйона курців менше, ніж до початку карантину, а ще 440 тисяч людей зараз у процесі відмови від цієї шкідливої звички. Вільний час, який з'явився у людей внаслідок позбавлення куріння, вони присвятили власному здоров'ю.
І зроблено це було не просто так, а саме через коронавірус. Людям вселяли думку про те, що найбільш загрожує ця хвороба тим, у кого є проблеми з легенями. А у курців, як відомо, легені страждають у першу чергу. Перелякані перспективою зіткнутися з важкою формою коронавірусної інфекції сотні тисяч британців, як, утім, і жителів багатьох інших країн, поспішили відмовитися від куріння, щоб зміцнити легені.
Автори дослідження були здивовані ще й тим, що від шкідливої звички найчастіше відмовлялися молодші люди, тобто курці у віці від 16 до 29 років. Серед них кількість тих, хто кинув курити склала 17%, а серед людей, яким понад 50 – усього 7%.
Як вважають вчені, молодих людей до відмови від шкідливої звички спонукає не побоювання про власне здоров'я, а руйнування звичного соціального кола, де і було потрібне куріння. Молодь часом курить, тому що так роблять їх ровесники, і так простіше почуватися своїм у компанії. Якщо ж ця компанія розпадається на тривалий термін, то будь-якої потреби у курінні не залишається.
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