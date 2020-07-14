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Глава МОЗ Австралії закликав жителів носити маски, але не зміг одягти її з першого разу

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Міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант - фото 1
Міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант / Кадр з відео

В незручне становище потрапив міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант. Під час звернення до жителів країни з приводу важливості використання медичних масок, він вирішив надіти її на себе, але щось пішло не так.

Міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант виступав в штаті Вікторія, де закликав жителів носити медичні маски. Показати важливість маски він хотів на власному прикладі, але зробити це не вдалося – чиновник заплутався і з першого разу не зміг одягти свою маску.

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"Я закликаю жителів Вікторії: якщо у вас немає можливості дотримуватися соціальної дистанції і ви перебуваєте в безпосередній близькості до інших людей, будь ласка, носіть маску", – повідомили очільник МОЗ Австралії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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