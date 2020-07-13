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Нагадування про дистанцію: у пабі біля барної стійки встановили огорожу під напругою

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Нагадування про дистанцію: у пабі біля барної стійки встановили огорожу під напругою - фото 1

Власники пабу The Star Inn в британському графстві Корнуолл придумали, як боротися з відвідувачами, які не дотримуються соціальної дистанції біля барної стійки, – встановили біля неї електричну огорожу.

За словами самих власників, це був вимушений захід, тому що вони втомилися від людей, які занадто близько підходять до барменів, товпляться і навалюються на стійку, попри вимогу дотримуватися дистанції у 1,5 метра. Таблички і ввічливі прохання не спрацювали, тому довелося вдатися до радикального вирішення.

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"Це для загальної безпеки", – сказав Джонні Макфадден, один з керівників закладом. Зазвичай напруга не надходить на дріт огорожі, але двох відвідувачів, які перебрали, за їхніми словами, все ж вдарило струмом.

Нагадування про дистанцію: у пабі біля барної стійки встановили огорожу під напругою - фото 415549

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Джерело: cornwalllive
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