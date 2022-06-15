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Як отримати водійське посвідчення європейського зразка: перелік документів

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Українці можуть отримати водійське посвідчення європейського зразка - фото 1
Українці можуть отримати водійське посвідчення європейського зразка

У МВС України нагадали, що українське посвідчення водія адаптували до документів, які використовують в ЄС. Розповідаємо, що потрібно для цього мати.

Як розповідають у МВС України, якщо у вас є бажання отримати європейський документ, то старе посвідчення можна поміняти на нове у сервісних центрах МВС.

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Які документи потрібно мати з собою

  • Паспорт
  • Копія ідентифікаційного коду
  • Посвідчення водія
Як отримати водійське посвідчення європейського зразка: перелік документів - фото 507600

Наразі замість піктограм (наприклад, окуляри) на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському, – кажуть у МВС.

Крім того, у посвідченні водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач. Мовиться про код "78".

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