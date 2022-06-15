Від мобілізації звільнили ще одну категорію чоловіків: про кого йдеться

Учнів і викладачів ПТУ не призиватимуть на війну

В Україні з'явилась ще одна категорія чоловіків, яких не мобілізовуватимуть. Розповідаємо, про кого мовиться.

Закон №7272, який набув чинності в Україні, передбачає, що від призову звільняють учнів і викладачів ПТУ, пише Інтерфакс-Україна.

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Це означає, що учні та викладачі ПТУ отримали ті ж права, що й ті, хто навчається або працює в університетах. Тобто їм також передбачене відтермінування призову на військову службу. Але є кілька винятків:

відтермінування стосується лише тих, хто навчається або на денній, або на дуальній формі навчання;

викладач ПТУ не підлягає мобілізації, якщо навчальний заклад – його основне місце праці, а також він отримує щонайменше 0,75 ставки.

Зауважимо, що напередодні у Сухопутних військах ЗСУ прокоментували вручення повісток. У відомстві зазначають, що законодавству не суперечить практика, коли запрошення до військкомату вручають на блокпостах або інших громадських місцях.

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