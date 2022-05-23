Як отримати одночасно ID-картку та закордонний паспорт: інструкція

Від 23 травня в Україні можна скористатися послугою з одночасного оформлення та виготовлення закордонного паспорта та ID-картки. Читайте далі та дізнайтеся, як це зробити!

У Державній міграційній службі України повідомляють, що скористатися такою послугою можна за таких умов: якщо вам 14 років і ви вперше оформлюєте ID-картку, якщо ви втратили документи або хочете їх обміняти через зміну персональних даних.

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Можливі затримки в оформленні паспортних документів у період дії воєнного стану.

Отримати їх можна у підрозділі ДМС, центрі обслуговування "Паспортний сервіс" чи ЦНАПі.

Вартість такої послуги становитиме:

1105 грн (оформлення протягом 20 робочих днів).

1583 грн (термінове оформлення протягом 7 робочих днів)

якщо оформлення в 14 років вперше, то сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта

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