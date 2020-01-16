Автогонщик двічі перекинувся під час Dakar Rally, але поїхав далі: епічне відео

Страшна аварія сталась під час ралі-марафону Dakar Rally 2020. Іспанський автогонщик Фернандо Алонсо на шаленій швидкості двічі перевернувся та злетів із бархана. Однак це не завадило йому продовжити змагання.

Інцидент стався вже на перших кілометрах десятого етапу Dakar Rally. Фернандо Алонсо не впорався з керуванням на дюні, тож його машина покотилась вниз. Та гонщик не розгубився, а оперативно замінив проколене колесо, витиснув тріснуте лобове скло й одразу поїхав далі.

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У динаміці це виглядало справді моторошно, але водночас захопливо:

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!



He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!



Live race updates https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5 — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020

Додамо, що перегони на цій ділянці незабаром перервали через негоду. Сильний вітер перешкоджав вертольоту піднятися у повітря для контролю за ралі, а це одна з головних умов. Результати змагального дня оголосять за підсумками 223 кілометрів спецділянки.

Increíble. Segundos en la etapa de hoy!!!!! No se como agradecer todo el trabajo de @marc_coma y de todo el equipo Toyota. Días como hoy recompensan cualquier sacrificio de tantos meses



Amazing. P2 in today's stage !!!!! I’m so thankful to Marc and the team Toyota #Dakar pic.twitter.com/NNdJ6rQrG5 — Fernando Alonso (@alo_oficial) January 13, 2020

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