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Новий рік 2020

Автогонщик двічі перекинувся під час Dakar Rally, але поїхав далі: епічне відео

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Dakar Rally - фото 1
Dakar Rally

Страшна аварія сталась під час ралі-марафону Dakar Rally 2020. Іспанський автогонщик Фернандо Алонсо на шаленій швидкості двічі перевернувся та злетів із бархана. Однак це не завадило йому продовжити змагання.

Інцидент стався вже на перших кілометрах десятого етапу Dakar Rally. Фернандо Алонсо не впорався з керуванням на дюні, тож його машина покотилась вниз. Та гонщик не розгубився, а оперативно замінив проколене колесо, витиснув тріснуте лобове скло й одразу поїхав далі.

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У динаміці це виглядало справді моторошно, але водночас захопливо:

Додамо, що перегони на цій ділянці незабаром перервали через негоду. Сильний вітер перешкоджав вертольоту піднятися у повітря для контролю за ралі, а це одна з головних умов. Результати змагального дня оголосять за підсумками 223 кілометрів спецділянки.

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