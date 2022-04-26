В Україні запустили гарячу лінію щодо виплат переселенцям та допомоги безробітним

В Україні діє програма з допомоги українцям, які змушені були покинути свої домівки через війну. Інформацію щодо виплат у рамках цієї програми тепер можна дізнатися на гарячій лінії.

Як пише пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, почала працювати гаряча лінія для консультацій щодо виплат для внутрішньо переміщених осіб та допомоги безробітним.

І ще: Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів

Відтепер дізнатися потрібну інформацію про грошову допомогу для ВПО, допомогу по безробіттю та іншу соціальну підтримку українці можуть зателефонувавши за номером 0 800 33 18 34.

Лінія доступна щодня з 8:00 до 22:00. Дзвінки з номерів українських мобільних операторів – безоплатні.

У Мінцифрі також нагадали, що минулого тижня у порталі Дія з’явилася комплексна послуга для ВПО, якою скористалися уже понад 100 тисяч українців. Допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з територій, які постраждали від війни, надається у таких розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень; для інших осіб – 2 тисячі гривень.

Читайте також: Як працюватиме метро Києва під час повітряних тривог