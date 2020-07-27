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Як отримати діамантову кнопку YouTube без 10 мільйонів підписників: кумедний лайфхак
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Отримати діамантову кнопку від YouTube мріють багато блогерів. На днях блогер Джек Уелч розповів, як це зробити тим, у кого поки немає 10 мільйонів підписників. Спосіб нечесний, тому ми наполегливо не рекомендуємо втілювати його у життя.
За правилами відеохостингу YouTube приз у вигляді діамантової кнопки можуть отримати тільки ті користувачі, на чий канал підписано не менше 10 мільйонів людей. Але є один нюанс: у разі втрати або поломки нагороди сайт готовий вислати користувачеві іншу кнопку, якщо той внесе плату в розмірі $ 3 000.
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Попросивши свого друга (блогера, який раніше отримував цю нагороду) заповнити анкету, Уелч обдурив систему й отримав власну діамантову кнопку. Примітно, що платформа не перевіряла зазначену в анкеті інформацію і не намагалася зв'язатися з її укладачем.
У ролику нижче спритний блогер розповідає, як отримав кнопку, і позує з нагородою. Варто відзначити, що Уелч вчинив по совісті і повідомив адміністрації YouTube про лазівку в системі вручення призу ще до того, як опублікував своє відео. Тож є всі шанси, що знову обійти систему уже не вдасться.
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