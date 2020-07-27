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Добірка вірусних пісень, які підірвали TikTok та стали музичними мемами

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Фото: pexels - фото 1
Фото: pexels

Навіть якщо ви не є активним користувачем TikTok, то ці пісні ви чули точно. Популярність їм принесли вірусні відеоролики, завдяки їм музичні хіти перетворились на меми та розійшлись у всіх соцмережах.

Зацініть добірку музики, яка підірвала TikTok у 2020 році. Але попереджаємо, що після прослуховування цих пісень ви будете наспівувати їх цілий день ;)

"Roses (Imanbek Remix)"

Знаменитості TikTok перетворили цей трек на хіт, під який треба виконувати прості па рукою, повільно обертаючи при цьому тіло.

@avivasofia

quarantine isn’t stopping the drip @caleb.finn

♬ Roses - Imanbek Remix - SAINt JHN
  • Оригінальна пісня насправді має набагато повільніший ритм, а популярною вона стала завдяки реміксу SAINt JHN.

"Laxed (SIREN BEAT)"

Ця мелодія була використана для дуже крутого танцювального тренду, коли люди демонстрували традиційне національне вбрання.

@jazlynebaybee

Embracing our cultures ##fyp ##foryou ##foryoupage ##cookislands ##korean ##petlife ##bestfandom ##workdistractions ##siblingcheck ##OpenForDelivery ##couple

♬ Laxed (Siren Beat) - Jawsh 685
  • Оригінальна пісня: Автор треку – 17-річний продюсер з Нової Зеландії Jawsh 685, який досі шокований популярністю свого треку.

"Boss Bitch"

Цей хіт – про поганців, яким байдуже на всіх, адже вони вважають себе володарями життя. Оскільки такий опис відмінно підходить деяким домашнім улюбленцям, то часто героями відеороликів з цією піснею стають коти. Вони ж справді боси! І трохи нахаби, ну погодьтесь ;)

@tri.nitey

quarantine day 3. which one are you?? ##ButterGlossPop ##fliptheswitch ##artistsoftiktok ##bosschallenge ##catsoftiktok

♬ Boss Bitch - Doja Cat
  • Оригінальну пісню виконує американська реперка Дожа Кет, в активі якої вже не один вірусний трек.

"Bored in the House'"

Справжній саундтрек карантину, адже всі ми насправді знудились, сидячи вдома.

@curtisroach

You ever be bored at the house bored? ##checkthisout ##bored ##fyp ##foryou ##xycba ##rap ##viral

♬ BORED IN THE HOUSE - Curtis Roach
  • Оригінальна пісня стала вірусною в TikTok завдяки відео репера Картіса Роуча, який вистукував простий ритм рукою по столу і повторював два рядки. За мотивами ролика він записав повну версію треку із репером Tyga.

"Sober Up"

Це ідеальна пісня для жартівливих відео в TikTok про тих, хто опинився в неправильному місці в неправильний час.

@conflenti

I’ve gotta pay more attention in the studio. ##foryou ##hellohello ##oops

♬ Sober Up (feat. Rivers Cuomo) - AJR
  • Оригінальна пісня у виконанні американського гурту AJR вийшла ще в 2018 році, а головним героєм відео став соліст рок-колективу Weezer.

"Vibe"

Під цей хіт просто неможливо всидіти на місці, тож краще спробуйте повторити рухи гуски:

@hartyt_

Shout out to my wonderful family for helping with this ##throwit ##chicken ##chickenforthrowit

♬ Vibe (If I Back It Up) - Cookiee Kawaii
  • Авторкою оригіналу стала Cookiee Kawaii, яка своїм треком спершу підірвала TikTok, а потім і Spotify. При цьому вона навіть не мала акаунту в TikTok, коли її пісня стала вірусною.

"ROXANNE'"

Ця композиція стала вірусною лише на TikTok, хоча танець підірвав усі соцмережі. Зараз "Roxanne" використовують як фонову музику для роликів на найрізноманітніші теми.

@crushinit

Just a lil’ something to get you through ##finalsweek ##fyp ##satisfying

♬ ROXANNE - Arizona Zervas
  • Оригінальна пісня вважається гімном покоління Z, адже вона нагадує музику Post Malone, але є більш оптимістичною.

Плейлист вірусної музики з TikTok на Spotify:

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Джерело: buzzfeednews
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