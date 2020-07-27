Добірка вірусних пісень, які підірвали TikTok та стали музичними мемами

Навіть якщо ви не є активним користувачем TikTok, то ці пісні ви чули точно. Популярність їм принесли вірусні відеоролики, завдяки їм музичні хіти перетворились на меми та розійшлись у всіх соцмережах.

Зацініть добірку музики, яка підірвала TikTok у 2020 році. Але попереджаємо, що після прослуховування цих пісень ви будете наспівувати їх цілий день ;)

"Roses (Imanbek Remix)"

Знаменитості TikTok перетворили цей трек на хіт, під який треба виконувати прості па рукою, повільно обертаючи при цьому тіло.

Оригінальна пісня насправді має набагато повільніший ритм, а популярною вона стала завдяки реміксу SAINt JHN.

"Laxed (SIREN BEAT)"

Ця мелодія була використана для дуже крутого танцювального тренду, коли люди демонстрували традиційне національне вбрання.

Оригінальна пісня: Автор треку – 17-річний продюсер з Нової Зеландії Jawsh 685, який досі шокований популярністю свого треку.

"Boss Bitch"

Цей хіт – про поганців, яким байдуже на всіх, адже вони вважають себе володарями життя. Оскільки такий опис відмінно підходить деяким домашнім улюбленцям, то часто героями відеороликів з цією піснею стають коти. Вони ж справді боси! І трохи нахаби, ну погодьтесь ;)

Оригінальну пісню виконує американська реперка Дожа Кет, в активі якої вже не один вірусний трек.

"Bored in the House'"

Справжній саундтрек карантину, адже всі ми насправді знудились, сидячи вдома.

Оригінальна пісня стала вірусною в TikTok завдяки відео репера Картіса Роуча, який вистукував простий ритм рукою по столу і повторював два рядки. За мотивами ролика він записав повну версію треку із репером Tyga.

"Sober Up"

Це ідеальна пісня для жартівливих відео в TikTok про тих, хто опинився в неправильному місці в неправильний час.

Оригінальна пісня у виконанні американського гурту AJR вийшла ще в 2018 році, а головним героєм відео став соліст рок-колективу Weezer.

"Vibe"

Під цей хіт просто неможливо всидіти на місці, тож краще спробуйте повторити рухи гуски:

Авторкою оригіналу стала Cookiee Kawaii, яка своїм треком спершу підірвала TikTok, а потім і Spotify. При цьому вона навіть не мала акаунту в TikTok, коли її пісня стала вірусною.

"ROXANNE'"

Ця композиція стала вірусною лише на TikTok, хоча танець підірвав усі соцмережі. Зараз "Roxanne" використовують як фонову музику для роликів на найрізноманітніші теми.

Оригінальна пісня вважається гімном покоління Z, адже вона нагадує музику Post Malone, але є більш оптимістичною.

Плейлист вірусної музики з TikTok на Spotify:

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