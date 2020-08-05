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Як освіжити одяг, якщо немає часу на прання
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Неприємний запах нашого тіла, який переноситься на одяг, може завдати чимало дискомфорту особливо в літню пору. Доводиться якомога частіше прати речі. Але що робити, якщо раптом на це немає часу? Тут на допомогу прийдуть кілька наших лайфхаків.
До вашої уваги поради, які допомагають освіжити одяг в ситуації, коли зовсім немає часу на прання.
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1. Горілка
Вода з горілкою – відмінний засіб, здатний усунути навіть дуже сильний запах з тканини. Просто заповніть пульверизатор на третину горілкою (не треба вибирати дорогу), а іншу частину – водою. Готову рідину розпорошіть на тканину. Горілка вбиває бактерії, які і є причиною неприємного запаху. Водночас спирт у поєднанні з водою після висихання повністю випаровується, залишаючи лише запах чистоти. Найкраще проробляти цю маніпуляцію увечері, а вологий одяг вивісити на балкон, щоб він встиг повністю висохнути.
2. Морозильна камера
Низькі температури, як і спирт, вбивають бактерії, а отже морозилка може допомогти впоратися з несвіжим запахом одягу. Просто покладіть річ у пакет і помістіть в камеру на кілька годин або на ніч. Перед тим, як одягатися, річ з морозилки потрібно просушити при кімнатній температурі або на сонечку. До слова, найкраще такий прийом працює з темними джинсами, кашеміром і вовняними светрами, які небажано прати занадто часто.
3. Сода
Харчова сода – це ще один ефективний засіб для нейтралізації запахів. Цей порошок прекрасно вбирає запахи, а також очищає тканину. Тому, якщо потрібно швидко освіжити річ без прання, акуратно розкладіть її на прасувальну дошку і посипте тонким шаром соди. Зачекайте 15-20 хвилин, а потім обтрусіть, якщо потрібно скористайтеся вологою серветкою.
4. Наповнювач котячого туалету
Трохи незвичайний, але цілком ефективний спосіб використання гранул для котячого лотка для нейтралізації запахів на одязі. Можна насипати трохи чистого наповнювача на річ або ж просто тримати невеликий відкритий пакет з гранулами у шафі.
5. Пара
Звичайна гаряча пара у ванній або спеціальний відпарювач допоможуть не тільки розгладити складки на одязі, а й знищити неприємні запахи. Якщо відпарювача у вас немає, можете просто набрати гарячої води в ванну і повісити речі над нею. Для більшого ефекту додайте у воду кілька крапель ефірної олії. Через годину, перевісьте річ на балкон, щоб вони висохли і провітрилися.
6. Свіже повітря
Звичайно ж, найпростіший спосіб для свіжості одягу – провітрювання на повітрі. Правда, робити це є сенс тільки в ті дні, коли присутній рух повітря. Просто розвісьте речі на балконі, відчиніть вікна і залиште все на ніч. Попереджаємо, така процедура не впорається зі стійкими запахами, але дозволить усунути легкий аромат вогкості.
7. Ефірні олії
Ну, а для того, щоб ваш одяг завжди приємно пахнув, скористайтеся старовинним бабусиним методом з використанням аромомасел. Просто нанесіть на шматок вати кілька крапель ефірної олії і покладіть у шафу. Незабаром стійкий приємний запах огорне всі ваші речі і нічого провітрювати не доведеться.
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