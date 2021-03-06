Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора

  • 3
Квартира - фото 1
Квартира / pinterest

Якщо інтер'єр перестав вас радувати, а на глобальний ремонт немає часу або коштів, озбройтеся нашими порадами і творіть!

Перед тим як починати інтер'єрні метаморфози, корисно зайнятися масштабним прибиранням і позбутися зайвих речей. Іноді цього буває достатньо, щоб освіжити обстановку вдома. Якщо ж хочете піти далі – наші поради стануть вам у пригоді.

Це цікаво: Хіт 2021 року: чому усі модники роблять стрижку-медузу

Давати життя старим речам

Попри те, що у кожного дизайнера є власні прийоми, кожен з них де-факто впевнений в тому, що в будь-якому, навіть найновішому будинку, є свої скарби. Не поспішайте викидати ваші юнацькі начерки, постери і плакати: краще спробуйте віднести їх в багетну майстерню і підібрати гідну оправу. Тоді, цілком ймовірно, предмети стануть оригінальною прикрасою інтер'єру. Те ж стосується старого дзеркала, вази або шафи.

Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора - фото 450494

Розставити колірні акценти

Не варто відразу кидатися у вир з головою і фарбувати стіни в яскраві кольори. Почніть з малого. Яскраві скатертини, картини, подушки і килимки – прекрасний і недорогий спосіб додати кольору і підняти собі настрій. Купуйте один-два предмети, а, якщо вони приживуться в інтер'єрі, продовжуйте експеримент.

Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора - фото 450495

Не забувати про аксесуари

За допомогою аксесуарів можна додати кімнаті єдиний стиль, навіть якщо всі меблі різномасті. Вони роблять інтер'єр більш завершеним і продуманим. Ще один плюс такого декору – його завжди можна змінити під настрій, просто купивши нові подушки, лампу, плед і рамку для фотографій.

Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора - фото 450497

І ще: Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 163
Гаражне зберігання – не завжди перевага: чому не варто тримати авто в гаражі взимку
  • 23 лютого, 14:30
  • 540
Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+
  • 02 березня, 16:21
  • 6946
Загрузка...
Новини