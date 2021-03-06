Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора

Якщо інтер'єр перестав вас радувати, а на глобальний ремонт немає часу або коштів, озбройтеся нашими порадами і творіть!

Перед тим як починати інтер'єрні метаморфози, корисно зайнятися масштабним прибиранням і позбутися зайвих речей. Іноді цього буває достатньо, щоб освіжити обстановку вдома. Якщо ж хочете піти далі – наші поради стануть вам у пригоді.

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Давати життя старим речам

Попри те, що у кожного дизайнера є власні прийоми, кожен з них де-факто впевнений в тому, що в будь-якому, навіть найновішому будинку, є свої скарби. Не поспішайте викидати ваші юнацькі начерки, постери і плакати: краще спробуйте віднести їх в багетну майстерню і підібрати гідну оправу. Тоді, цілком ймовірно, предмети стануть оригінальною прикрасою інтер'єру. Те ж стосується старого дзеркала, вази або шафи.

Розставити колірні акценти

Не варто відразу кидатися у вир з головою і фарбувати стіни в яскраві кольори. Почніть з малого. Яскраві скатертини, картини, подушки і килимки – прекрасний і недорогий спосіб додати кольору і підняти собі настрій. Купуйте один-два предмети, а, якщо вони приживуться в інтер'єрі, продовжуйте експеримент.

Не забувати про аксесуари

За допомогою аксесуарів можна додати кімнаті єдиний стиль, навіть якщо всі меблі різномасті. Вони роблять інтер'єр більш завершеним і продуманим. Ще один плюс такого декору – його завжди можна змінити під настрій, просто купивши нові подушки, лампу, плед і рамку для фотографій.

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