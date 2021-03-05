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Хіт 2021 року: чому усі модники роблять стрижку-медузу

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Стрижка-медуза - фото 1
Стрижка-медуза / pinterest

Експерти відзначають, що у 2021 році в моду ввійшла нова стрижка під назвою "медуза". Вона вже переживає бум в азіатських країнах, тому фахівці прогнозують її швидку появу серед європейських та американських модників.

Цієї осені деякі варіації медузи були у моделей на показі бренду Ріанни Savage X Fenty, в тому числі і на Карі Делевінь. Унікальність медузи в тому, що вона є міксом відразу декількох популярних зачісок, тому може легко адаптуватися під різні типи обличчя.

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Класична медуза. Класична медуза по суті є різновидом бобу – просто з контрастним шаром волосся на потилиці. В цьому випадку різноманітності їй надає блокове фарбування.

Хіт 2021 року: чому усі модники роблять стрижку-медузу - фото 450336

Медуза з пасмами з боків. Більш грайливо виглядає медуза з "щупальцями" – пасмами з боків. Такий варіант стрижки виглядає футуристично і загадково, навіть якщо втілити його на волоссі натурального кольору.

Хіт 2021 року: чому усі модники роблять стрижку-медузу - фото 450338

Розпатлана медуза. Трохи недбалого шику додає своєї власниці розпатлана медуза, яка поєднує в собі маллет і коротку томбой-стрижку. Такий образ додасть бунтівного характеру, навіть без кольорового фарбування.

Хіт 2021 року: чому усі модники роблять стрижку-медузу - фото 450337

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Джерело: buro247
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