Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку

Компанія, яка зареєстрована на колишнього президента США Дональда Трампа, виставила на продаж особняк на березі океану. Маєток розташований у штаті Флорида і продають його за 49 мільйонів доларів.

Так, будинок розташований в курортному місті Палм-Біч неподалік від резиденції Трампа Мар-а-Лаго, де зараз проживає експрезидент. Площа двоповерхового особняка становить близько 3 185 кв. м. У ньому є вісім спалень, дев'ять ванних кімнат, бібліотека, вітальня, засклена тераса.

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Головна особливість будинку – панорамна тераса, з якої відкривається вид на океан і безлюдний пляж. А ще – майбутній господар особняка отримає повне членство в гольф-клубі Трампа.

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