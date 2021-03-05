Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку

  • 0
Особняк Дональда Трампа - фото 1
Особняк Дональда Трампа / nypost

Компанія, яка зареєстрована на колишнього президента США Дональда Трампа, виставила на продаж особняк на березі океану. Маєток розташований у штаті Флорида і продають його за 49 мільйонів доларів.

Так, будинок розташований в курортному місті Палм-Біч неподалік від резиденції Трампа Мар-а-Лаго, де зараз проживає експрезидент. Площа двоповерхового особняка становить близько 3 185 кв. м. У ньому є вісім спалень, дев'ять ванних кімнат, бібліотека, вітальня, засклена тераса.

І ще: Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото

Головна особливість будинку – панорамна тераса, з якої відкривається вид на океан і безлюдний пляж. А ще – майбутній господар особняка отримає повне членство в гольф-клубі Трампа.

Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку - фото 450288

Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку - фото 450289

Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку - фото 450290

Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку - фото 450291

Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку - фото 450292

Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку - фото 450293

Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку - фото 450294

Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку - фото 450295

Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку - фото 450296

Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку - фото 450297

Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку - фото 450298

Читайте також: У Нью-Йорку здають стару квартиру Леді Гаги: фото

Джерело: nypost
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+
  • 02 березня, 16:21
  • 6813
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 27 лютого, 19:19
  • 1007
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2844462
Загрузка...
Новини