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Як освіта впливає на вибір дієти
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Учені розповіли, як рівень освіти здатен позначитись на раціоні людини. Виявилось, що зв'язок значно тісніший, аніж можна уявити.
Дослідники з Університету Лідса разом з Європейським регіональним бюро ВООЗ виявили, що освічені люди частіше обирають здорові дієти, а не просто перші ліпші.
І ще: Учені назвали ефективну дієту, яка не шкодить здоров'я
Це підтвердив аналіз даних понад 27 тисяч осіб з 12 європейських країн. Учені визначали, який є зв'язок між раціоном, соціально-економічним статусом та рівнем освіти.
Вперше дослідники показали, що освіта здатна позитивно вплинути на вибір людей щодо раціону, навіть у тих країнах, де низький рівень доходів. Річ у тому, що освічені люди починають харчуватись краще, більше приділяють увагу своїй трапезі та продуктам, які до неї входять.
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