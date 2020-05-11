Як освіта впливає на вибір дієти

Учені розповіли, як рівень освіти здатен позначитись на раціоні людини. Виявилось, що зв'язок значно тісніший, аніж можна уявити.

Дослідники з Університету Лідса разом з Європейським регіональним бюро ВООЗ виявили, що освічені люди частіше обирають здорові дієти, а не просто перші ліпші.

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Це підтвердив аналіз даних понад 27 тисяч осіб з 12 європейських країн. Учені визначали, який є зв'язок між раціоном, соціально-економічним статусом та рівнем освіти.

Як освіта впливає на раціон

Вперше дослідники показали, що освіта здатна позитивно вплинути на вибір людей щодо раціону, навіть у тих країнах, де низький рівень доходів. Річ у тому, що освічені люди починають харчуватись краще, більше приділяють увагу своїй трапезі та продуктам, які до неї входять.

Як освіта впливає на раціон

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