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Саме ці жінки найбільше люблять секс

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Інтим - фото 1
Інтим / lavanguardia

В Андалузькому інституті сексології та психології Іспанії розповіли, які жінки найбільше люблять секс.

Сексолог Франсіско Кабельо разом з колегами провів масштабне дослідження жіночого лібідо. У дослідженні взяли участь 22 тисячі іспаномовних жінок з 71 країни світу. Респондентки заповнювали анкету з питаннями про рівень сексуального бажання і ставлення до сексу.

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За даними опитування, лише 10% респонденток повідомили про низьке лібідо, відсутність еротичних фантазій і думок про секс. Виявилося, що найвищий рівень сексуального бажання у жінок, які були в поліаморних стосунках і у тих, хто був у відносинах, але не жив з коханим.

Відзначається, що бісексуальні жінки і лесбіянки мають вищий рівень лібідо, у порівнянні з гетеросексуальними жінками. Також жінки з вищою освітою виявляють до сексу більше інтересу, ніж ті, хто закінчив тільки школу. А ще опитування показало, що домогосподаркам секс цікавий менше, ніж працюючим жінкам. Крім того, нерелігійні респондентки на 26% частіше повідомляли про високе лібідо, проти релігійних жінок.

Саме ці жінки найбільше люблять секс - фото 384141

ТЕСТ: Який ти у сексі?

Джерело: lavanguardia
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