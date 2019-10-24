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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Тільки не це: Катя Осадча стала брюнеткою

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / show

Ведуча Світського життя Катерина Осадча шокувала шанувальників новим образом. Фоловери у захваті!

Так, знаменитість відвідала допрем'єрний показ анімаційного фільму "Сімейка Адамсів", де головних героїв озвучила ведуча Сніданку з 1+1 Людмила Барбір і актор Михайло Кукуюк.

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На захід Осадча прийшла у відповідному мультфільму луці. Катерина відвідала вечірку в довгій чорній сукні з мереживом, а також з довгим чорним волоссям. У такому вигляді Катерина точно нагадала Мортішу з "Сімейки Адамсів".

"Ви вже готові до Хелловіну? Ми вчора проводили репетиції на прем'єрі", – прокоментувала знімок Осадча. Також в сторіс свого Instagram Осадча поцікавилася у чоловіка Юрія Горбунова, може, їй варто перефарбуватися в чорний колір? На що коханий Катерини відповів: "Тільки не це!".

Тільки не це: Катя Осадча стала брюнеткою - фото 363694

Тільки не це: Катя Осадча стала брюнеткою - фото 363695

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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