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Хелловін

Нереальна: Катя Осадча перетворилася на Червову Королеву

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / instagram

Ведуча Катя Осадча приміряла дуже незвичайний образ, однак він сподобався далеко не всім. Шанувальники розділилися на два табори.

Відома українська телеведуча Катя Осадча часто тішить шанувальників в Instagram новими публікаціями.

І ще: Катя Осадча зачарувала шанувальників кокетливим знімком

Нещодавно знаменитість виставила серію кадрів з шоу "Танці з зірками", куди прийшла в костюмі королеви в переддень свята Хелловін. Так, артистка приміряла червоний брючний комбінезон з глибоким декольте і пишну накидку, доповнивши образ перукою з каштановим волоссям і блискучою короною.

"Костюмований тиждень #hallowen триває. Вчора була шатенкою в короні, далі буде. Результати нашого шабашу вже цієї суботи у світському житті", – заінтригувала Осадча. Фоловери не пройшли повз: "Вау, нереальний костюм", "Дуже гарний костюм", "Медовий колір волосся дуже Вам пасує, Ви чарівна", "Справжня королева з якогось історичного фільму", "Катрусю, ви без цього макіяжу набагато красивіша, молодша і ефектніша".

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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