Нереальна: Катя Осадча перетворилася на Червову Королеву

Ведуча Катя Осадча приміряла дуже незвичайний образ, однак він сподобався далеко не всім. Шанувальники розділилися на два табори.

Відома українська телеведуча Катя Осадча часто тішить шанувальників в Instagram новими публікаціями.

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Нещодавно знаменитість виставила серію кадрів з шоу "Танці з зірками", куди прийшла в костюмі королеви в переддень свята Хелловін. Так, артистка приміряла червоний брючний комбінезон з глибоким декольте і пишну накидку, доповнивши образ перукою з каштановим волоссям і блискучою короною.

"Костюмований тиждень #hallowen триває. Вчора була шатенкою в короні, далі буде. Результати нашого шабашу вже цієї суботи у світському житті", – заінтригувала Осадча. Фоловери не пройшли повз: "Вау, нереальний костюм", "Дуже гарний костюм", "Медовий колір волосся дуже Вам пасує, Ви чарівна", "Справжня королева з якогось історичного фільму", "Катрусю, ви без цього макіяжу набагато красивіша, молодша і ефектніша".

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