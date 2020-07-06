Як орел акулу впіймав: вражаюче відео

В американському туристичному місті Мертл-Біч, що у штаті Південна Кароліна, орел схопив акулу і пролетів з нею над пляжем. Роликом поділилася Келлі Барбедж на своїй сторінці в Facebook, яка стала свідком цього.

Так, на відео видно, як орел з досить велику акулою в пазурах летить прямо над берегом, кожен раз набираючи висоту. Акула намагається вирватися, проте їй не вдається перемогти орла.

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"Цей птах зловив акулу? Хто-небудь бачив щось подібне раніше?" – написала авторка відео у своєму дописі.

Коментатори вважають, що птахом-хижаком є кондор або гриф. Інші ж засумнівалися в тому, ким насправді була жертва: "Не знаю, що це за птах, але риба, скоріше за все, скумбрія або тунець", "Це не акула", "Його здобич точно не маленька акула".

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