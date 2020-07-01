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У Тихому океані помітили гігантські одноклітинні організми: фотофакт

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У Тихому океані помітили гігантські одноклітинні організми: фотофакт - фото 1

Відразу чотири нових види гігантських одноклітинних ксенофіофорів (найпростіших, які належать до групи форамінер) були виявлені в глибоких водах Тихого океану.

Істот, які відносяться до двох нових родів, виявили на підводній рівнині на глибині близько 5000 м недалеко від Гавайських островів і Каліфорнії.

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Види були описані на основі генетичних даних зі зразків, зібраних на дистанційно керованому транспортному засобі Університету Гавайських островів Lu'ukai в експедиції в західну зону Кларион-Клиппертон. Морське дно в цій області понад три милі в глибину.

У Тихому океані помітили гігантські одноклітинні організми: фотофакт - фото 413277

"Ми були раді знайти цих прекрасних нових ксенофіофорів. Здалося доречним назвати один з них Моана, це гавайське слово, воно означає океан", – сказав професор Ендрю Гудей, провідний автор нового дослідження.

Новий вид нового роду, має стеблоподібну оболонку, яка сягає близько 7,6 см у висоту і 9 см в ширину. Це гігантські розміри для одноклітинних істот.

Оболонки двох інших нових видів, Abyssalia foliformis sp. nov. і Abyssalia sphaerica sp. nov., нагадують плоский лист і майже ідеальну сферу відповідно. Четвертий новий вид Psammina tenuis sp. nov. має тонку, пластинчасту форму. Ці чотири нових види і два нових роди збільшили кількість описаних ксенофіофорів до 17.

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Джерело: eurekalert
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