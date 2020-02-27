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Євробачення

Як оливкова олія допомагає продовжити життя

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Який продукт середземноморської дієти варто їсти регулярно - фото 1
Який продукт середземноморської дієти варто їсти регулярно

Американські науковці розповіли, що регулярне вживання оливкової олії дозволяє уповільнити процес старіння та продовжити тривалість життя. Як це працює – читайте далі.

Учені з Медкшоли Університету Міннесоти вкотре підтвердили, що середземноморська дієта є найкращим варіантом раціону для довголіття. А її родзинкою є оливкова олія, яку можна застосовувати за звичайного режиму харчування, щоб довше залишатись молодим і здоровим.

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Щоправда, якщо просто додавати олію до страв, то результат буде не такий помітний. Найкраще не лише доповнювати раціон, а й займатись спортом та не перегинати з кількістю калорій за день.

Річ у тому, що оливкова олія є чудовим джерелом корисних жирів, які допомагають нормально функціонувати організму. Також вона позитивно впливає на стан шкіри, волосся та нігтів.

Який продукт середземноморської дієти варто їсти регулярно - фото 388713
Який продукт середземноморської дієти варто їсти регулярно

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Джерело: newsyou
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