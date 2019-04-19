Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Як Олімпійський готують до дебатів: фоторепортаж

  • 67
Підготовка Олімпійського до дебатів - фото 1
Підготовка Олімпійського до дебатів / facebook

Сьогодні, 19 квітня, на Олімпійському стадіоні в Києві відбудуться довгоочікувані дебати кандидатів у президенти. У мережі з’явилися кадри з підготовки стадіону.

Нацполіція завершує підготовчі заходи щодо забезпечення безпеки під час дебатів кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК Олімпійський в Києві.

І ще: Метро Києва змінить режим роботи через дебати: графік 19 квітня

"Зараз на Олімпійському працюють кінологи, вибухотехнічна служба. Патрульна поліція обмежила рух транспорту в районі стадіону. Поліція готова до забезпечення порядку і безпеки під час заходів", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всього для охорони безпеки людей залучили понад 10 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії і ГСЧС.

Як Олімпійський готують до дебатів: фоторепортаж - фото 322456

Як Олімпійський готують до дебатів: фоторепортаж - фото 322458

Як Олімпійський готують до дебатів: фоторепортаж - фото 322459

Як Олімпійський готують до дебатів: фоторепортаж - фото 322457

Як Олімпійський готують до дебатів: фоторепортаж - фото 322460

Як Олімпійський готують до дебатів: фоторепортаж - фото 322461

Як Олімпійський готують до дебатів: фоторепортаж - фото 322462

Читайте також: З'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
  • 16 квітня, 16:30
  • 1495
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 117
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • 15 квітня, 12:14
  • 526
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна