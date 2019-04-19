Як Олімпійський готують до дебатів: фоторепортаж

Сьогодні, 19 квітня, на Олімпійському стадіоні в Києві відбудуться довгоочікувані дебати кандидатів у президенти. У мережі з’явилися кадри з підготовки стадіону.

Нацполіція завершує підготовчі заходи щодо забезпечення безпеки під час дебатів кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК Олімпійський в Києві.

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"Зараз на Олімпійському працюють кінологи, вибухотехнічна служба. Патрульна поліція обмежила рух транспорту в районі стадіону. Поліція готова до забезпечення порядку і безпеки під час заходів", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всього для охорони безпеки людей залучили понад 10 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії і ГСЧС.

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