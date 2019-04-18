Метро Києва змінить режим роботи через дебати: графік 19 квітня

"Олімпійська" буде працювати з можливими перебоями на вхід / Киев24

У п'ятницю, 19 квітня, три станції київського метрополітену змінять режим роботи у зв'язку з проведенням дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

У цю п'ятницю з 18:00 до 19:00 станції метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" переходять на особливий режим роботи.

І ще: ЦВК відклала дебати кандидатів на Суспільному: новий час

Прес-служба столичного метро повідомляє, що в цей час вихід станції "Площа Льва Толстого" працюватиме лише один ескалатор через можливе скупчення людей. "Олімпійська" буде працювати з можливими перебоями на вхід, а "Палац спорту" працюватиме без обмежень.

"До і після події можливе обмеження на вхід на всіх станціях. Ми змінюємо режим роботи під час масових заходів заради безпеки пасажирів", – наголосили в повідомленні.

Друзі!

Зміни в роботі метро на завтра pic.twitter.com/u6QxF1vRpW — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 18 квітня 2019 р.

Нагадаємо, команди кандидатів в президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду про оренду площі з НСК Олімпійський на 19 квітня. Дебати розпочнуться о 19:00. Глядачів почнуть запускати о 16:00.

Читайте також: З'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019