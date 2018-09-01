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1 вересня Музика Привітання

Як охорона Букінгемського палацу зіграла пісню Арети Франклін: відеофакт

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Британські військові виконали хіт Арети Франклін - фото 1
Британські військові виконали хіт Арети Франклін / Tifton Gazette

Охоронці з Букінгемського палацу вшанували пам'ять відомої соул-виконавиці Арети Франклін, зігравши її знаменитий хіт Respect. Зацініть!

Гвардійці, яких можна побачити під офіційною резиденцією британських монархів у Лондоні, влаштували справжнє шоу, виконавши пісню американської легенди Арети Франклін. Саме вона стала першою жінкою, яка потрапила до Залу слави рок-н-ролу і найвидатнішою співачкою тієї епохи. Однак 16 серпня у віці 76 років зірка померла. Відтак охорона Єлизавети ІІ вирішила вшанувати співачку. Це варто побачити!

І ще: Відома рок-зірка Джилл Джанус померла

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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