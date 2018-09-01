Як охорона Букінгемського палацу зіграла пісню Арети Франклін: відеофакт

Охоронці з Букінгемського палацу вшанували пам'ять відомої соул-виконавиці Арети Франклін, зігравши її знаменитий хіт Respect. Зацініть!

Гвардійці, яких можна побачити під офіційною резиденцією британських монархів у Лондоні, влаштували справжнє шоу, виконавши пісню американської легенди Арети Франклін. Саме вона стала першою жінкою, яка потрапила до Залу слави рок-н-ролу і найвидатнішою співачкою тієї епохи. Однак 16 серпня у віці 76 років зірка померла. Відтак охорона Єлизавети ІІ вирішила вшанувати співачку. Це варто побачити!

І ще: Відома рок-зірка Джилл Джанус померла

This make me proud to be British! Respect. pic.twitter.com/vIyAC5h7Oq — James Corden (@JKCorden) 31 серпня 2018 р.

Читайте також: Як виглядала кімната принца Гаррі в коледжі