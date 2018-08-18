Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Відома рок-зірка Джилл Джанус померла

  • 48
Відома рок-зірка Джилл Джанус померла - фото 1

Вокалістка відомого хеві-метал-гурту Huntress Джилл Джанус скоїла самогубство.

Джилл Джанус померла у 44-річному віці у штаті Орегон у США. За словами поліції, не виключається версія щодо самогубства, адже зірка останні кілька років страждала від психологічних розладів. Інсайдери розповідають, що про загибель Джилл повідомили її друзі з Huntress ще 16 серпня, однак конкретна дата смерті залишається невідомою.

І ще: 457 гітаристів водночас грають AC/DC – Highway to Hell

Колеги з гурту також наголосили, що співачка активно закликала фанатів, які мають проблеми зі здоров'ям, звертатись до лікарів, а не ігнорувати їх. Річ у тому, що кілька років тому в Джанус виявили рак та видалили матку.

"Розуміння того, що я більше не побачу її ніколи, це найстрашніша емоція, яку я коли-небудь відчував", - зізнався один із засновників Huntress Блейк Мехл.

Читайте також: Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків, які варті уваги

Джерело: segodnya.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Альтернативна музика