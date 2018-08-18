Відома рок-зірка Джилл Джанус померла

Вокалістка відомого хеві-метал-гурту Huntress Джилл Джанус скоїла самогубство.

Джилл Джанус померла у 44-річному віці у штаті Орегон у США. За словами поліції, не виключається версія щодо самогубства, адже зірка останні кілька років страждала від психологічних розладів. Інсайдери розповідають, що про загибель Джилл повідомили її друзі з Huntress ще 16 серпня, однак конкретна дата смерті залишається невідомою.

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Колеги з гурту також наголосили, що співачка активно закликала фанатів, які мають проблеми зі здоров'ям, звертатись до лікарів, а не ігнорувати їх. Річ у тому, що кілька років тому в Джанус виявили рак та видалили матку.



"Розуміння того, що я більше не побачу її ніколи, це найстрашніша емоція, яку я коли-небудь відчував", - зізнався один із засновників Huntress Блейк Мехл.

Публикация от Jill Janus (@jjhuntress) 20 Июн 2018 в 7:50 PDT

Публикация от Jill Janus (@jjhuntress) 19 Мар 2018 в 5:48 PDT

Публикация от Jill Janus (@jjhuntress) 12 Мар 2018 в 6:16 PDT

Публикация от Jill Janus (@jjhuntress) 2 Мар 2018 в 2:15 PST

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