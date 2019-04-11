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Instagram-шопінг: як купувати речі у мережі без ризику
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Покупки в Instagram – новий етап онлайн-шопінгу. Як перевірити сторінку в мережі та убезпечити себе від придбання фейку – розповідаємо у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для тих, хто йде в ногу з часом.
Спочатку Instagram створювався як соціальна мережа, де користувачі можуть ділитися своїми особистими фотографіями, обмінюватися лайками і коментарями. Однак через сім років після запуску платформа перетворилася на потужний бізнес-інструмент, переваги якого взяли на озброєння навіть великі бренди.
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Це доволі зручно. Ти гортаєш стрічку улюбленої мережі, бачиш на фото гарний товар, клікаєш по ньому, дивишся опис і оформляєш замовлення, не виходячи з соцмережі. Круто? Але є єдиний момент, який може збентежити перед покупкою, – як підтвердити автентичність товару і бути впевненим, що тобі не намагаються продати фейк? Тому ми підготували кілька поради, які допоможуть тобі уникнути небажаних покупок в Instagram.
Стеж за активністю сторінки у мережі
Один з надійних способів дізнатися, наскільки чесний продавець, – перевірити, чи багато у нього "накручених" підписників. Щоб це зробити, варто лише порівняти співвідношення між кількістю фоловерів і кількістю лайків та коментарів під дописами. Якщо розрив між першим і другим показниками занадто великий, краще утриматися від покупки.
Коментарі можуть також служити і книгою відгуків. Зазвичай покупці чесно пишуть про свій досвід, однак якщо відгуки суцільно захоплено-позитивні, це теж привід задуматися.
Низька ціна – це не завжди добре
У багатьох Instagram-акаунтах ціни на люксові речі бувають нижчі, ніж у звичайних магазинах. У деяких випадках це виправдано: продавці, які роблять закупівлі безпосередньо через постачальників або мають виходи на баєрів великих бутиків і fashion-універмагів, можуть дозволити собі такий хід. Але занадто низька вартість повинна насторожити: оригінальна сумка або джинси не можуть коштувати у два рази дешевше за свою середню ринкову ціну. Для продавця влаштовувати таку акцію небаченої щедрості просто не має сенсу.
Обговори умови обміну та повернення товару
Так, Instagram – не звичайний магазин, де умови обміну і повернення прописуються при оформленні замовлення або на чеку після покупки. Але сумлінні продавці дорожать лояльністю клієнтів – кому потрібні негативні відгуки? Серйозні Instagram-магазини і баєри працюють за загальноприйнятими правилами, тому варто заздалегідь уточнити у продавця, чи зможете ви повернути або обміняти товар при необхідності. Справжність самої речі після отримання можна перевірити в бутику бренду або в Facebook-групі Authentic – досвідчене око користувачів визначить підробку за якістю швів, шрифтів на лейблі і навіть по розташуванню монограми.
Переваги покупок в Instagram
Купити одяг з європейського бутика з доставкою додому
Останнім часом величезною популярністю користуються сторінки баєрів, які живуть в Європі і під замовлення викуповують речі з магазинів свого міста. Причому одяг може бути як з невеликого шоу-руму, так і з міланського бутика. Товари в Європі, незважаючи на курс, коштують дешевше, ніж аналогічні в Україні. Та й продавець – жива людина, може знайти річ твоєї мрії по висланому фото, а Крім того, через Instagram можна купити речі, яких немає в магазинах свого міста.
Якщо замовлення досягне певної суми, наприклад, 1000 гривень, тоді продавці часто пропонують безкоштовну доставку до будинку.
Читати відгуки про будь-які товари та послуги
Користувачі мережі, як ми уже згадували, часто залишають відгук про послуги продавця та товар у коментарях під фото. Тому інколи буває достатньо прочитати лише коментарі, щоб визначитися з товаром чи з продавцем взагалі.
Отримати подарунок за замовлення
Покласти подарунок при замовленні – звичайна практика Instagram-магазинів. На відміну від великих масштабних бізнесів, продавці в Instagram приділяють увагу кожному клієнту і борються за його лояльність. Тому ти можеш отримати додатковий сувенір чи подарунок.
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