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Учені оцінили можливість зараження коронавірусом через воду
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Вчені дійшли висновку, що зараження коронавірусом під час купання в морській воді, а також відвідування басейнів і СПА-салонів є малоймовірним.
Як зазначили автори роботи, сіль у морській воді в сукупності з ефектом розведення, ймовірно, сприяє деактивації вірусу.
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У басейнах і СПА-салонах активно використовуються дезінфікуючі засоби, чого також має бути достатньо для його знищення. А у саунах і парових лазнях підтримується висока температура повітря (вище 60 градусів), яка згубна для COVID-19. При цьому в річках, озерах, прісноводних і необроблених водоймах виживання вірусу вище, у зв'язку з чим під час їхнього відвідування необхідно дотримуватися запобіжних заходів.
Вчені також наголосили, що небезпека зараження коронавірусом може підстерігати на пляжі або березі водойми. Водночас автори дослідження припустили, що сукупний вплив солі морської води, сонячного ультрафіолетового випромінювання і нагрітого піску має деактивувати вірус.
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